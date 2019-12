Duża w tym zasługa Jasona Batemana i Bena Mendelsohna. Nie będę ukrywał, że obydwu bardzo lubię i nie mogłem się doczekać chwili, gdy zobaczę ich obydwu na ekranie. Poza wcieleniem się w dwie kluczowe postacie, obydwaj pełnią także inne role, bo Mendelsohn jest producentem serialu, a Bateman producentem wykonawczym i reżyserem (to on stanął za kamerą w pierwszych dwóch odcinkach). Podejrzewam, że musieli oni dzielić podobną wizję serialu, bo „Outsider” jest spójny i konsekwentny pod każdym względem.

„Outsidera” zobaczycie jak wszystkie inne seriale HBO. Ale oglądajcie czujnie

Miałem możliwość obejrzeć sześć z dziesięciu odcinków, więc wielki finał serialu dopiero przede mną. Odkrywanie kolejnych tajemnic i poznawanie nowych bohaterów daje sporo frajdy, a dla każdego z widzów mam pewną radę. HBO będzie emitować „Outsidera” w klasyczny dla siebie sposób, więc każdy nowy odcinek będzie pojawiał się co tydzień, więc postarajcie się wyłączyć na tę niecałą godzinę i skoncentrujcie się na tym, co oglądacie. Ciągłe zerkanie na telefon czy prowadzenie rozmów skutecznie zabija tak skrupulatnie zbudowany klimat, bo „Outsider” bardzo dużo mówi obrazem i ciszą – przeoczenie czegoś lub niedosłyszenie jest niezwykle łatwe. Istotne są też sceny, w których bohaterowie niewiele mówią, bo kluczową rolę odgrywają mimika i gesty.

Ben Mendelsohn wybornie czuje się w takich rolach, jak ta, która przypadła mu w „Outsiderze” i to po prostu widać. Jego szorstki, ochrypły głos oraz delikatnie zgarbiona sylwetka pasują do zmęczonego życiem przedstawiciela stróżów prawa, który nie do końca pogodził się ze śmiercią syna. Mimo wszystko jest zdeterminowany, by rozpoczętą sprawę doprowadzić do końca, podobnie jak my będziemy gotowi śledzić jego poczynania aż po wielki finał. Ten, jak wynika z wielu opinii, jest w książce Kinga nieco rozczarowujący. Czy twórcy serialu zaserwują nam coś innego? Lepszego? Przekonamy się wspólnie.

„Outsider” zadebiutuje na HBO i HBO GO 13 stycznia 2020 roku.