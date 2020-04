Wiedźmin 4 – wszystko co wiemy o nadchodzącej grze CDP

Adam Kiciński, prezes studia CD Projekt RED, wypowiadał się wielokrotnie na temat planu rozwoju spółki. Podkreślał, że studio zamierza oprzeć przyszłość na dwóch markach: Cyberpunku i Wiedźminie. Całkiem niedawno potwierdził swoje wcześniejsze słowa. W jednym z wywiadów wyjaśnił, że po zakończeniu prac nad Cyberpunkiem 2077 pracę nad kolejnym tytułem ruszą pełną parą. Nowym projektem ma być gra osadzona w uniwersum wiedźminskim. Nie potwierdził jednak, czy na sto procent będzie to właśnie Wiedźmin 4, możemy tylko spekulować. Jeżeli faktycznie mielibyśmy do czynienia z kolejną częścią sagi, musielibyśmy poczekać kilka ładnych lat. Być może w międzyczasie dostaniemy inny tytuł związany ze światem Białego Wilka. Wiedźmin to gorący temat już od dłuższego czasu. Świetnym grą pomógł serial i Gwint. Fani niecierpliwie czekają na bombę.

Wiedźmin 4 – czy pojawi się w nim Geralt?

Na ten moment nie do końca wiadomo, kto miałby zostać głównym bohaterem Wiedźmina 4. Jedno jest jednak pewne – nie będzie nim Geralt na pewno. Jeszcze przed premierą Dzikiego Gonu twórcy mówili, że to ostatnia przygoda Białego Wilka i nie zmienili zdania po wypuszczeniu obu planowanych dodatków. Fani dotąd spekulowali, że w najnowszej części sterowalibyśmy wiedźminem stworzonym przez nas samych. Trudno powiedzieć, czy twórcy się na to zdecydują.

Wiedźmin 3 sprzedawał się w 2019 lepiej niż w roku premiery, a jak będzie z Cyberpunkiem 2077?

Niektórzy spekulują, że główną bohaterką będzie Ciri bądź jeden ze znanych nam już wiedźminów. Twórcy śmiało mogliby sięgnąć po historię jednego z przyjaciół Geralta lub kogoś znanego tylko z opowieści. Historia nie musi rozgrywać się przecież niedługo po lub przed pozostałymi częściami z sagi. Istnieje też możliwość, że CD Projekt Red wykreuje całkowicie nową postać, nie odnosząc się do żadnej z nam znanych, ale nie dając też graczom całkowitej możliwości wyboru i personalizacji bohatera. Fani na dobre muszą pożegnać się z myślą, że po raz kolejny będą mogli sterować Geraltem w ramach długiej i fascynującej przygody. Pozostaje tylko trzymać kciuki, że uda nam się zamienić z nim kilka słów. Biorąc pod uwagę jak ikoniczna i lubiana jest to postać, to bardzo możliwe. Gerlat wciąż przecież może wystąpić jako postać poboczna w dowolnej, pasującej do niego roli. Bardzo prawdopodobne są też wzmianki i nawiązania od postaci Białego Wilka. CD Projekt Red bardzo lubi sprawiać niespodzianki fanom, puszczając im oczko w trakcie gry. Zawsze wychodziło im to bardzo dobrze, możliwe, że skorzystają z tej możliwości po raz kolejny.

Wiedźmin 4 zyska wątek fabularny od Andrzeja Sapkowskiego?

Na ten moment niestety nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat. Jeszcze trudniej rozważać jest całą sytuację, pamiętając o konflikcie między pisarzem a CD Projekt Red w sprawie pieniędzy za prawa do korzystania z uniwersum Wiedźmina. CD Projekt informował, że porozumienia z Andrzejem Sapkowskim zostały wzmocnione i przypieczętowane. Ze względu na zobowiązania zachowania poufności, do informacji publicznej nie trafiły żadne szczegóły. Spółka zapewniła jednak, że przyjęte uzgodnienia zaspokajają i w pełni wyjaśniają potrzeby oraz oczekiwaniu obu stron przy poszanowaniu wcześniej zawartych umów. Jasno nakreśliły również ramy przyszłej współpracy.

The Last of Us 2 – co nowego u następcy wybitnej gry?

W ten właśnie sposób zakończył się słynny spór o 60 milionów, które pisarz chciał otrzymać od CD Projekt Red za wykorzystywanie świata wiedźmina. Trudno zgadywać, w jakich stosunkach jest obecnie przedstawicielstwo z Andrzejem Sapkowskim. CD Projekt Red nadal może wykorzystywać świat wiedźmina do tworzenia kolejnych gier, jednak to nie oznacza, że pisarz będzie współpracował z nimi ściśle przy którejkolwiek z nich. W Polsce informacja o potencjalnej współpracy na pewno rozejdzie się szerokim echem, pozostaje nam więc czekać na prawdziwe i potwierdzone informacje.

Na jakich platformach zadebiutuje Wiedźmin 4?