The Last of Us 2 – co nowego u następcy wybitnej gry?

The Last of Us, czyli… legenda

Wraz z końcem swojego żywota PlayStation 3 dostało jedną z najlepszych gier ostatnich lat. The Last of Us zachwycało pod absolutnie każdym względem. Dopracowana, piękna, chwytająca za serce. Dograło tu praktycznie wszystko, dzięki czemu gra zbierała bardzo wysokie oceny zarówno recenzentów, jak i samych graczy. A ja nie wiem, co podobało mi się bardziej – świetne uniwersum, opowieść, bohaterowie czy oprawa graficzna. Wkręciłem się do tego stopnia, że po premierze odświeżonej wersji na PlayStation 4, od razu wróciłem do tego świata, dodatkowo spędzając dziesiątki godzin w trybie zmagań sieciowych.

The Last of Us nazywane jest „interaktywnym horrorem”. To świetnie napisana opowieść o świecie, w którym zaraza wygrała z człowieczeństwem i prawie doszczętnie zniszczyła ludzkość. W grze poznajemy historię przemytnika broni Joela i nastoletniej Ellie, którzy wspólnie próbują przeżyć w tym nieprzyjaznym świecie. Obserwujemy jak zawiązuje się między nimi relacja, poznajemy ich uczucia i obawy – cały czas próbując przeżyć starcia ze stworami, których stworzył z ludzi grzyb, zaraza będąca sprawcą całego zamieszania. Jeśli jakimś cudem nie graliście w The Last of Us, zachęcam z całego serca – to jedna z tych przygód, która zostaje w głowie na zawsze, niczym najlepsza książka bądź film.

Pierwsze The Last of Us było tak dobre i dopracowane, że poprzeczka oczekiwań względem kontynuacja została zawieszona niezwykle wysoko. Ale za drugą część odpowiedzialne jest również niesamowicie zdolne studio Naughty Dog, które nie robi słabych gier. Dwójka musi więc się udać.

Co wiemy o The Last of Us 2?

The Last of Us 2, a w zasadzie The Last of Us: Part II to jedna z najważniejszych premier tego roku i niejako pożegnanie z PlayStation 4. Jest jednak więcej niż pewne, że po premierze PlayStation 5 doczekamy się odświeżonej wersji, która przynajmniej pod względem graficznym pozwoli twórcom w pełni rozwinąć skrzydła. Ale już teraz zapowiada się rewelacyjnie.