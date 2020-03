Jak czytamy na Eurogamerze, powołującym się na rozmowy z dziennikarzami, jakie przeprowadził prezes grupy CD Projekt – Adam Kiciński:

Prowadziliśmy już prace nad kolejną grą single player, doprowadziliśmy do powstania w miarę klarownego konceptu, który czeka na dalszy rozwój. I to zaczyna się już dziać, choć nie chcemy temu na razie poświęcać czasu. Zaraz po zakończeniu prac nad Cyberpunk 2077 prace nad kolejnym tytułem ruszą z kopyta – dodaje. Nowy projekt osadzony jest w uniwersum wiedźmińskim, co jest zgodne z wcześniejszymi zapewnieniami CD Projektu, który chce tworzyć produkcje w dwóch światach.

Kiciński nadmienia, że nie chodzi o Wiedźmina 4, a główne moce przerobowe firmy skupią się na dodatkach i trybie sieciowym do Cyberpunk 2077. Do prac nad nową grą ma zostać oddelegowana mała ekipa Rozumiem, że tylko przez pierwszy etap produkcji, a potem główne moce przerobowe zostaną przeniesione do prac nad Wiedźminem. Jestem bardzo ciekawy dwóch rzeczy – czy faktycznie CD Projekt zdecyduje się całkowicie usunąć Geralta z kolejnej wiedźmińskiej gry, czy jednak w którymś momencie się ugnie i ostatecznie dostaniemy kolejne przygody popularnego bohatera. Choć patrząc na to, jak duży jest w tej chwili szał na to uniwersum (w dużej mierze przez serial Wiedźmin od Netflix), równie dobrze można skupić się choćby na Vesemirze, którym z uwagi na obsadzenie serialowej roli przez kilka tygodni żył cały internet. Moim zdaniem w niedalekiej przyszłości uda się sprzedać z tego świata absolutnie wszystko.

Druga sprawa to oczywiście tytuł. Sądzę, że nawet jeśli czwórka się w nim nie pojawi, to „The Witcher” zrobi dostateczną promocję już na starcie i nie ma większego znaczenia, na jaki podtytuł zdecyduje się firma. Pracowała na taką pozycję przez długie lata i ma prawo zbierać teraz z tego sukcesu i ciężkiej pracy plony.

