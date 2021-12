Oparcie całego systemu inforozrywki na systemie Google Android Automotive to wciąż rzadkość. Powodów jest wiele, ale jednym z nich z pewnością jest całkowita zmiana wyglądu i sposobu obsługi względem dotychczas stosowanego. Klienci, przyzwyczajeni do pewnego ekosystemu, niekoniecznie lubią tak poważne zmiany. Renault po raz pierwszy zastosowuje system Google’a w modelu Megane E-Tech Electric, o którym szerzej pisałem kilka tygodni temu – raport ze statycznej prezentacji. Przypomnę jeszcze tylko, że Android Automotive to kompletny system, który jest ZAMIAST standardowego rozwiązania oferowanego przez producentów, podczas gdy Android Auto to po prostu „wstrzyknięcie” pewnych funkcji smartfona (czy wręcz obrazu z niektórych aplikacji) na ekran systemu pokładowego w samochodzie.

Android Automotive w Renault Megane E-Tech Electric

Wydaje się, że Renault podeszło do tematu bardzo konkretnie. Po pierwsze: sprzęt bazujący na procesorze Snapdragon (niestety nie znamy dokładnego modelu) i ekran o pionowej orientacji, przekątnej 12 cali i rozdzielczości 1250 x 1562 pikseli, a więc o naprawdę gęstym upakowaniu. Pionowe ustawienie ekranu jest moim zdaniem dużą zaletą, bo realnie w takiej właśnie orientacji mapa jest bardziej czytelna. Kierowca Renault Megane E-Tech Electric będzie też mógł wyświetlić mapę nawigacji na swoim ekranie (12,3 cala, 1920x720 pikseli).

Drugim elementem jest oczywiście dopasowanie oprogramowania. Android Automotive będzie współpracował z pokładowymi systemami bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, ale tylko na zasadzie wymiany określonych zestawów informacji – np. o kształcie drogi w celu lepszego działania adaptacyjnego tempomatu czy w drugą stronę: sugestia by włączyć wewnętrzny obieg powietrza.

Tradycyjnie dla Android Automotive, do systemu trzeba się zalogować. Jeśli zrobimy to za pomocą tego samego konta, którego używamy w smartfonie, to np. ostatnio wyszukana lokalizacja jeszcze w domu będzie widoczna z poziomu samochodu. To znacząco poprawi codzienny komfort użytkowania.

Pewne informacje będą przechowywane w chmurze – Renault wybrało tutaj rozwiązanie Microsoft Azure. Przyda się to szczególnie w kontekście Open R Link – aplikacji na smartfon, która udostępniać ma znane nam już funkcje takie jak: lokalizacja samochodu, podgląd poziomu naładowania, weryfikacji czy szyby są zamknięte, możliwość włączenia ogrzewania/schłodzenia (np. poprzez zaplanowanie odjazdu). Będzie to też narzędzie przydatne w firmowych flotach, które udostępni administratorom dostęp do pewnych danych statystycznych.

Renault obiecuje, że użytkownik Megane E-Tech Electric może liczyć na 5 lat aktualizacji Android Automotive (mniej więcej co kwartał), co wydaje się całkiem długim okresem wsparcia. Mowa też o dużych aktualizacjach, takich jak nowa wersja Androida na naszych Google’owych smartfonach. Aktualizacja tak „starych” smartfonów wcale nie jest oczywista… Renault nie obawia się też – przynajmniej póki co – o rozdrobnienie sprzętowe, które jest rosnącym problemem największych producentów smartfonów.

Wszystko ma odbywać się bezprzewodowo, bez konieczności wizytowania w serwisie. Tyczy się to też takich „codziennych” aktualizacji, np. dotyczących bezpieczeństwa.

Oferowane będą dwa poziomy Android Automotive w Renault Megane E-Tech Electric: podstawowy oraz rozszerzony (począwszy od drugiej od dołu wersji wyposażenia), który będzie doposażony np. w asystenta głosowego Google czy dostęp do Google Play (sklep z aplikacjami). Ten będzie rozpoznawał również szczególne dla Renault polecenia, np. zmianę trybu jazdy (My Sense). Internet dla pakietu rozszerzonego, a więc głównie na pobranie aplikacji ze sklepu, będzie dostępny na 6 miesięcy lub do wyczerpania limitu 3 GB danych. Później, trzeba będzie skorzystać z zewnętrznego dostępu do sieci np. z naszego smartfona w celu pobrania interesującego nas rozszerzenia.

Renault deklaruje, że należy spodziewać się obecności Android Automotive także w innych samochodach tej marki. Dotyczy to zapewne nowych modeli, a takim właśnie będzie Megane E-Tech Electric.