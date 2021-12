Wyższe mandaty od 1 stycznia, prezydent podpisał ustawę

Wyższe mandaty już od 1 stycznia 2022

Powroty z Sylwestrowej zabawy mogą być w tym roku znacznie bardziej kosztowne niż w poprzednich latach. Od 1 stycznia w życie wejdzie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która między innymi znacząco zmienia taryfikator mandatów za wiele popularnych wykroczeń, w tym przekroczenie prędkości. Zmiana jest drastyczna, bo do tej pory maksymalny mandat mógł wynieść 500 PLN za pojedyncze wykroczenie, podczas gdy od nowego roku będzie to dziesięciokrotnie więcej - 5000 PLN. Zmieni się również liczba przyznawanych punktów karnych, zamiast maksymalnie 10 za jedno wykroczenie, będzie można ich dostać nawet 15. Limit punktowy natomiast pozostanie na tym samym poziomie - 24 pkt. Jeśli "zdobędziemy" więcej niż 24 pkt w ciągu 2 lat (do tej pory punkty były ważne rok), to stracimy prawo jazdy i będziemy musieli jeszcze raz podejść do egzaminu aby odzyskać uprawnienia.

Nieco później w życie wejdą natomiast zmiany, do których potrzebna jest nowa funkcjonalność w systemie CEPiK. Chodzi między innymi o rejestrowanie wykroczeń, wysokości mandatów oraz nałożonych punktów karnych. Docelowo dane te mają być przekazywane ubezpieczycielom, którzy mogą je wykorzystać przy wyliczaniu wysokości stawki ubezpieczenia OC. Nie nastąpi to jednak wcześniej jak w połowie roku. Ustawodawca zapowiada, że nawet jeśli system CEPiK nie zostanie przystosowany do dzielenia się takimi informacjami na czas, to będzie wysyłał te dane do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) w inny sposób po 1 lipca 2022 roku. W systemie ma być też odnotowana data zapłaty za mandat, bo to od niej będzie liczona 2-letnia karencja dotycząca punktów karnych.

Po 9 miesiącach, czyli od 1 października 2022 roku wejdą natomiast w życie zmiany, które pozwolą dotkliwiej karać kierowców za recydywę, czyli popełnienie tego samego wykroczenia drugi raz w czasie 2 lat. Będzie to dotyczyło tylko najcięższych przewinień, takich jak przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h, spowodowanie wypadku/kolizji, jazda pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających, prowadzenie bez uprawnień czy niestosowanie się do zakazu wyprzedzania. Ponadto kierowcy, którzy mają uprawnienia krócej niż 2 lata mogą stracić uprawnienia jeśli spowodują kolizję lub wypadek, w którym ktoś ucierpi.

Nowy taryfikator powinien budzić respekt

Na temat wysokości mandatów po zmianie przepisów pisałem już kilka razy. Pełny taryfikator pojawi się dopiero za jakiś czas w ramach rozporządzenia, ale już teraz znamy kwoty minimalnych kar za wiele wykroczeń, które od 1 stycznia znacząco wzrosną. I tak nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych będzie kosztowało przynajmniej 1500 PLN. Podobnie zapłacimy za wyprzedzanie przed i na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się aby ustąpić pierwszeństwa, naruszenie zakazu jazdy po chodniku oraz prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu minimalny mandat wyniesie 2500 PLN. Minimum 800 PLN zapłacimy za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h, 2000 PLN będzie kosztowało złamanie przepisów na przejeździe kolejowym lub jego blokowanie, gdy nie ma możliwości aby bezpiecznie go opuścić, a nawet 8000 PLN zapłacimy jeśli nie wskażemy kierowcy, który popełnił wykroczenie w naszym samochodzie i zostało ono zarejestrowane przez fotoradar.

Pozostaje tylko mieć nadzieje, że potencjalna kara opanuje nieco zapędy kierowców i faktycznie na drogach zrobi się bezpieczniej.