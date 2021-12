Peugeot tylko z autami elektrycznymi w Europie od 2030 roku

Peugeot zamierza przyśpieszyć swoje plany elektryfikacji i przestanie w Europie sprzedawać auta spalinowe już w 2030 roku. To 5 lat wcześniej niż zakładają plany Komisji Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że silniki spalinowe znikną całkowicie.

Peugeot nie chce aut spalinowych w Europie

Peugeot będący obecnie częścią koncernu Stellantis zamierza przyśpieszyć swoje plany elektryfikacji floty samochodowej. Już w 2024 roku każdy model tej firmy będzie dostępny w wersji elektrycznej, a do 2030 roku z oferty w Europie znikną wszystkie auta spalinowe. Francuska marka nie zrezygnuje jednak całkowicie z silników spalinowych, które będą po 2030 roku oferowane na innych rynkach. Nie zmienia to jednak faktu, że Peugeot jako jeden z pierwszych koncernów będzie oferował w Europie tylko auta elektryczne. Wcześniej zrobi to tylko Opel również będący częścią Stellantis, który silników spalinowych pozbędzie się już w 2028 roku.

Peugeot już teraz oferuje całkiem sporo elektrycznych samochodów, na które popyt utrzymuje się na wyższym poziomie niż się spodziewano. Dla przykładu model e-208 odpowiada za ponad 20% całej sprzedaży serii 208, podczas gdy Francuzi zakładali, że będzie to maksymalnie 15%. W Europie widać popyt na auta elektryczne, dlatego przyśpieszono plany elektryfikacji i prace nad nową platformą. W 2023 roku możemy spodziewać się także elektryfikacji takich modeli jak 308, crossover 3008 i minivan 5008. To jeszcze na obecnej platformie e-CMP, którą wkrótce zastąpi platforma STLA stworzona z myślą o całym koncernie Stellantis.

Pierwsze auta oparte na platformie STLA Small pojawią się na rynku już w przyszłym roku. Będą to pojazdy należące do segmentu A, B i C, których zasięg nie będzie większy niż 500 km, czyli porównywalnie z e-CMP. To jednak dopiero początek, bo nieco większa platforma - STLA Medium przeznaczona dla segmentów C i D, która pojawi się w 2023 roku zaoferuje zasięg nawet 700 km, co oznacza, że zwyczajnie zmieści baterie o większej pojemności. Na tej platformie może być oparty między innymi nowy model 3008. Wreszcie w największych samochodach pokroju modelu 5008 będzie stosowana platforma STLA Large, która pozwoli na przejechanie nawet 800 km na jednym ładowaniu.

źródło: AutoExpress