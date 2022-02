Widzieliśmy robota Boston Dynamics Spot w salonie Hyundai Electrified

Czworonożny robot Spot zawitał wreszcie do Polski i można go było dziś zobaczyć w warszawskim salonie Hyundai Electrified. Podczas prezentacji pies poruszał się między ludźmi i wyposażeniem salonu, a także zobaczyliśmy pewne jego sztuczki. Mogliśmy się również zapoznać z jego parametrami technicznymi.

O robotach Boston Dynamics z pewnością każdy z Was słyszał. Firma powstała w 1992 roku, a w 2004 pokazano pierwszego robota – BigDog. W 2016 roku pojawił się Atlas, dwunożny, humanoidalny robot, którego jedną ze specjalności jest między innymi… parkour. Oczywiście nie został on stworzony do zabawy, obecnie „pracuje” np. w gruzach elektrowni Czarnobylu, gdzie tworzy mapę poziomu skażenia terenów. W 2019 roku pokazano czworonożnego robota-psa o nazwie Spot. Wyprodukowano już ponad 400 tych urządzeń, które trafiły do klientów. Jednego z nich mieliśmy okazję zobaczyć właśnie w „elektrycznym” salonie Hyundai na ulicy Połczyńskiej w Warszawie.









Dlaczego Hyundai? Mniej więcej rok temu koreańska firma zakupiła pakiet kontrolny akcji Boston Dynamics. Celem jest rozwijanie technologii autonomicznych robotów, które poprawiają jakość życia ludzi. Hyundai to nie jest tylko producent samochodów (w tym autonomicznych), ale także dostawca inteligentnych rozwiązań mobilnych, a wśród nich jest właśnie robotyka.





Być może kojarzycie egzoszkielety MEX, który umożliwiają osobie jeżdżącej na wózku chodzić, albo CEX, który przydaje się na liniach montażowych w celu odciążenia ciała ludzkiego (redukcja zmęczenia).

Hyundai widzi też celowość rozwijania autonomiczności zarówno pod kątem samochodów (Nexo czy niedawno przedstawiony IONIQ 5 Robotaxi operujące na 4. poziomie autonomiczności) jak i robotów wyręczających ludzi w trudniejszych, kłopotliwych zadaniach, czy wręcz niebezpiecznych. Dodatkowym elementem wspólnym jest oczywiście źródło energii: akumulator. Łączy się to też z otwarciem czterech salonów Hyundai Electrified, w których oferowane są wyłącznie zelektryfikowane samochody marki Hyundai, a więc hybrydowe, hybrydowe Plug-In oraz w pełni elektryczne, jak np. IONIQ 5.

Robot Spot

Choć na prezentacji nie zobaczyłem nic spektakularnego w wykonaniu robota Spot, szczególnie wiedząc co potrafi (m.in. filmy poniżej), to mimo wszystko osobiste zaobserwowanie go i doświadczenie jego obecności było… pewnym przeżyciem. Uświadomieniem sobie, że JUŻ otacza nas rzeczywistość, w której obok nas funkcjonuje maszyna zdolna do czegoś więcej niż tylko wykonania z góry określonego i bardzo precyzyjnie zdefiniowanego zadania. Nie jestem pewien czy wszyscy jesteśmy na nią gotowi.

P.S. Obejrzę raz jeszcze Terminatora ;)