Boston Dynamics co jakiś czas zachwyca nas tym co potrafią robić skonstruowane przez nich roboty. Spot, czyli czworonożny model przypominający psa wszedł już do sprzedaży, a Atlas jest świetną platformą rozwojową dla robotów humanoidalnych.

Boston Dynamics Atlas i... parkour

Boston Dynamics co jakiś czas raczy nas kolejnymi filmami, na których chwali się możliwościami jakie mają konstruowane przez firmę roboty. Spot stał się już komercyjnym produktem, więc teraz pora na Atlasa, który ciągle jest bardziej platformą do badań i rozwoju, niż skończonym produktem. Humanoidalne roboty to znacznie trudniejsze do skonstruowania urządzenia, niż czworonożny Spot, ale trzeba przyznać, że Atlas może robić wrażenie.

Już przy poprzednich okazjach widzieliśmy jak Atlas robi salta czy radzi sobie z terenowymi przeszkodami, ale teraz inżynierowie z Boston Dynamics poszli o krok dalej. W najnowszym wideo Atlas pokazuje jak pokonać krótki tor przeszkód, na którym trzeba biegać i skakać. Sami zresztą to zobaczcie.

Inni naukowcy zajmujący się robotyką czasami zarzucają Boston Dynamics, że nieco zakłamuje rzeczywistość swoimi filmami. Pierwsze efektowne akrobacje Atlasa to nic innego jak zaprogramowane działania. Robot nadal jest daleko od tego aby poradzić sobie z takim torem przeszkód własnym sumptem. Najnowsza wersja posiada już jednak coś na kształt oczu i jest w stanie analizować swoje otoczenie, a także na nie reagować. Widać to zresztą na powyższym filmie, gdzie w kilku miejscach (np. ~0:40 sekundy) widać, że Atlas musi złapać najpierw równowagę aby ruszyć dalej. Więcej na temat tego jak przebiegają prace nad rozwojem Atlasa można też posłuchać na drugim wideo, gdzie pracownicy chwalą się swoimi osiągnięciami.

Atlas bez wątpienia robi wrażenie i staje się coraz bardziej "ludzki", ale nie mam wątpliwości, że przed nim jeszcze daleka droga. Inżynierowie muszą rozwiązać szereg różnych problemów związanych z poruszaniem się robota, który mimo, że przypomina człowieka, to jednak jest całkiem inaczej zbudowany. W przyszłości humanoidalne roboty mogą zastąpić człowieka w wielu niebezpiecznych albo nudnych zadaniach i tym samy uczynić nasze życie wygodniejszym.

źródło: Boston Dynamics