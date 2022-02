Noctiluca to spółka technologiczna z Torunia zajmująca się rozwojem zaawansowanych związków chemicznych w obszarze fotoniki, które są wykorzystywane przez producentów wyświetlaczy oraz paneli OLED. Noctiluca zajmuje się emiterami OLED trzeciej i czwartej generacji, czyli wykazującymi właściwości Termicznie Aktywowanej Opóźnionej Fluorescencji i Hiperfluorescencji, które stanowią kluczowy element wyświetlaczy - od monitorów, przez telewizory, smartfony czy urządzenia wearables, aż po VR.

Osiągnięcia, doświadczenie i kompetencje firmy zostały docenione przez koreańskiego giganta. Podpisanie umowy MTA to ogromny krok w rozwoju firmy oraz jej komercjalizacji na całym świecie. Material Transfer Agreement to umowa oznaczająca formalne wejście we współpracę, polegającą na rozpoczęciu testów produktów spółki i wykorzystanie ich w produktach własnych partnera. Oznacza to, że nowe produkty koreańskiego giganta będą wyposażone w wyświetlacze opracowane przez ludzi z Noctiluci.

LG Display to wiodąca firma w dziedzinie w branży elektronicznej oraz chemicznej na całym świecie. Jak przyznał Mateusz Nowak, dyrektor rozwoju biznesu w Noctiluca, testy prowadzą oczywiście do wspólnego projektu, który docelowo ma powstać za 12-18 miesięcy. Biorąc pod uwagę doświadczenie Noctiluci oraz fakt, że LG Display to liderzy technologii OLED na rynku telewizorów, można domyślić się, czego będzie dotyczył pierwszy wspólny projekt.

Współpracę toruńskiej spółki z południowokoreańskim gigantem skomentował Krzysztof Czaplicki, członek Zarządu Noctiluca:

Umowa z LG Display to fundamentalne zdarzenie w rozwoju Noctiluca. Fakt ten potwierdza, że spółka jest wśród wąskiej elity technologicznych liderów branży OLED. W supernowoczesnej i bardzo konkurencyjnej branży Display (wyświetlacze, ekrany) etapu umowy MTA z technologicznymi gigantami takimi jak LG nie osiąga ponad 90% technologicznych spółek. Fakt rozpoczęcia współpracy z jednym z największych koncernów elektronicznych na świecie to nie tylko potwierdzenie jakości naszej technologii, ale przede wszystkim przejście do kolejnego etapu komercjalizacji.

Noctiluca jest jednym z trzech czołowych graczy na świecie rozwijającym technologię emiterów OLED nowej generacji. W krótkim okresie polska firma osiągnęła parametry emiterów nad którymi kluczowi konkurenci pracują od paru lat. Emitery nowej generacji składają się głównie ze związków chemicznych w postaci „proszku”, które są najważniejszym elementem wyświetlaczy oraz źródeł światła.

Warto jednak zaznaczyć, że to nie jedyne osiągnięcie toruńskiej spółki. Równolegle do współpracy z LG Display, Noctiluca prowadzi rozmowy z innymi podmiotami branżowymi. Jeśli chodzi o poprzednie osiągnięcia - w zeszłym roku spółka podpisała MTA z japońskim koncernem chemicznym, należącym do jednego z największych na świecie producentów samochodów, autobusów oraz komponentów do elektroniki użytkowej. W grudniu 2021 roku Spółka złożyła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Dokument Informacyjny związany z notowaniem na NewConect. Jest to krok jaki Spółka deklarowała swoim inwestorom z rundy pre-IPO, w ramach której pozyskała łącznie 8,7 mln PLN osiągając w sierpniu 2021 roku wycenę 41 mln PLN. Trzeba zatem przyznać, że są to niesamowite osiągnięcia, które zdecydowanie robią wrażenie.

Jak skomentował Michał Chabowski, członek zarządu Rubicon Partners Ventures, funduszu będącego inwestorem w spółce i koordynatorem zrealizowanych emisji akcji:

Spółka zwiększyła swoja wycenę o 100% w ciągu ostatniego roku. Mimo iż wzrost kapitalizacji jest imponujący to biorąc pod uwagę potencjał Spółki sama wycena była bardzo atrakcyjna w porównaniu do graczy branżowych.

Według Display Supply Chain Consultants, rynek OLED jest wart obecnie ponad 30 miliardów dolarów i rośnie w tempie ponad 20% rocznie. Noctiluca wymieniana jest jako jeden z liderów branży wraz z globalnymi graczami takimi jak: CYNORA, Kyulux i Universal Display Corporation. Możemy zatem naprawdę mówić o sporym sukcesie polskiej firmy i cóż, pozostaje śledzić ich dokonania oraz trzymać kciuki za kolejne sukcesy!

Źródło: Informacja prasowa