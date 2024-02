To jedyny komunikator, którego będziesz potrzebować. Zmiany już od marca

Dziś przyzwyczajeni jesteśmy, że, aby komunikować się z kimś przez program danej marki... cóż, musimy mieć komunikator tej firmy. Chcemy z kimś porozmawiać przez Messengera? Instalujemy tę aplikację (i zakładamy konto na Facebooku). Chcemy pogadać przez Signala, WhatsAppa, Telegrama czy jakikolwiek inny program? Odpowiednia aplikacja musi zawitać na nasz telefon.

To oznacza także, że często nasze smartfony zawalone są programami, których funkcjonalność jest właściwie taka sama. Ja na swoim telefonie naliczyłem 8 aplikacji od tego samego, a i tak przypuszczam, że niektórzy mają w tym aspekcie jeszcze "lepsze" wyniki. Temu procederowi "dość" powiedziała Unia Europejska i zmiany, które wprowadziła, już niedługo zobaczymy wszyscy.

WhatsApp obsłuży także inne komunikatory. Lista jest długa

Jak wiemy, Unia Europejska dała Strażnikom Dostępu (dużym platformom cyfrowym) czas do marca 2024 roku, aby dostosować się do nowych regulacji Digital Markets Act. W przypadku platform do komunikacji wymuszonymi zmianami jest otwarcie swojego standardu, w taki sposób, by móc komunikować się z innymi platformami do wymiany wiadomości.

Jak wynika z wywiadu udzielonego portalowi Wired, w przypadku WhatsAppa możliwość rozmowy z użytkownikami innych komunikatorów będzie wdrażana stopniowo i zacznie się od wiadomości tekstowych, wymiany zdjęć i wideo oraz wiadomości głosowych. Dużo ciekawsze jest jednak to, jakie programy znajdą się na liście wspieranych przez WhatsApp. Tu lista jest długa i obejmuje m.in. Wiadomości Google, iMessage, Signal i Telegram.

Ciekawostką jest także to, że wiele firm wciąż ma wątpliwości co do bezpieczeństwa wiadomości na WhatsAppie. Wątpliwości wokół prywatności krążą dookoła tej platformy od dawna. Jednocześnie, aby zapewnić możliwość komunikacji z innymi platformami WhatsApp będzie używał protokołu... Signala, ponieważ ten jest licencjonowany na bazie otwartego oprogramowania.

Od marca WhatsApp będzie więc komunikatorem, przez który porozmawiamy z użytkownikami wielu innych programów. Zanim to jednak zrobimy, może warto poczekać, aż specjaliści od cyberbezpieczeństwa powiedzą, co sądzą o tej implementacji.