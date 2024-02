Bolą Cię kolana? To dlatego, że za dużo używasz swojego telefonu!

Żyjemy w czasach, w których stwierdzenie "choroba cywilizacyjna" przeszło od statusu nowości do powszechnej świadomości i dziś często akceptujemy ten stan rzeczy, nawet nie próbując z nim walczyć. Pogarszający się wzrok, większe ryzyko zachorowania na nowotwory, choroby płuc - to tylko drobny wycinek tego, co serwuje nam życie we współczesności. Oczywiście, jest to sytuacja "coś za coś, ponieważ dzięki rozwojowi cywilizacji i medycyny zwiększa nam się średnia długość życia, bezpieczeństwo porodów etc.

Jednocześnie — pojedynczy człowiek ma bardzo mały wpływ na pewne czynniki, jak to, jakim powietrzem oddycha czy to, jak bardzo przetwarzana jest żywność. Jednak na niektóre rzeczy mamy wpływ. Mowa tu przede wszystkim o sposobie spędzania czasu wolnego i urządzeniach, z których korzystamy. Jeżeli o to chodzi, to wpływ smartfonów na nasze zdrowie (głównie negatywny) został już szeroko opisany, a takie jednostki chorobowe, jak "smartphone neck/text neck" weszły już do powszechnego żargonu medycznego. Teraz do listy schorzeń dołącza kolejne.

Odstaw smartfona — Twoje kolana Ci podziękują

Pomimo tego, że smartfony wpływają na bardzo wiele aspektów naszego życia i ich nadużywanie wiązane jest z dużą liczbą nieprawidłowości, jak się okazuje, lista ta nie jest jeszcze zamknięta i dołączają do niej kolejne problemy. Tym razem, jeżeli wierzyć publikacji Narodowego Instytutu Zdrowia USA, spędzanie ponad czterech godzin dziennie z naszym telefonem znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia wszelkiego rodzaju schorzeń stawów i mięśni.

Students using their smartphones together at the university

Dlaczego więc kolana cierpią tutaj bardziej niż inne stawy? Jak komentują eksperci: "kiedy stale pochylamy się nad telefonem, zmienia się środek ciężkości naszego ciała, co może powodować dodatkowe obciążenie kolan". To łączy się z kilkoma innymi czynnikami powiązanymi z siedzeniem na telefonie. Przede wszystkim — nasze ciała nie są przyzwyczajone do bezruchu, a siedzenie przez większość dnia może przyspieszać mechanizmy prowadzące do zwyrodnienia stawów. Także nadwaga — jedna z podstawowych chorób cywilizacyjnych — powoduje, że nasze kolana nie mają się zbyt dobrze.

Naturalnie remedium na to jest ograniczenie korzystania z telefonu i zastąpienie przeglądania Instagrama czy Tik-toka innymi aktywnościami, pozwalającymi zachować nasz organizm w dobrej kondycji. Badacze są zgodni, że zmniejszenie czasu użytkowania telefonu jest tym, co bardzo łatwo przeoczyć, jeżeli chodzi o zasady zdrowego życia, a jednocześnie, ustawienie sobie dziennych limitów może bardzo pozytywnie wpłynąć na jakość naszego życia.

Friends using smartphone and having coffee in a coffee shop

Czy takie apele poskutkują? Śmiem wątpić. Nasz świat kręci się dookoła smartfonów i dziś więcej możemy zrobić z ich wykorzystaniem niż przy użyciu komputera, a firmy pracują wytrwale, byśmy niedługo więcej czasu spędzali z AR niż w życiu realnym. Prognozy dla naszych kolan (i nie tylko) nie są więc zbyt różowe.

