WhatsApp z nowymi aplikacjami dla Windows i macOS

Przenoszenie danych z iPhone'a na Androida? Jest (przynajmniej częściowe). Pełne szyfrowanie kopii zapasowej w chmurze? Też jest - zarówno dla Androida, jak i iOS. Komunikator na wielu urządzeniach jednocześnie bez synchronizacji z telefonem? Też jest - dzięki funkcji "wiele urządzeń". WhatsApp się rozkręca i mimo stałych problemów, częstych awarii i odpływu użytkowników, stara się jak może, by ich zatrzymać. A pomóc mają w tym nowe rozwiązania wprowadzane do komunikatora, które uwolnią nas od konieczności posiadania przy sobie telefonu, by sprawdzić, co słychać u znajomych.

WhatsApp na komputerach będzie wygodniejszy i prostszy w użyciu

Lepiej późno niż wcale. Tym bardziej, że konkurencja już dawno zostawiła WhatsAppa w tyle. Przynajmniej jeśli chodzi o dostep na kilku platformach. Warto jednak pamiętać, że usługa "wiele urządzeń" obecnie znajduje się w fazie testów beta i w związku z tym obowiązują pewne ograniczenia i część dostępnych funkcji zwyczajnie nie działa:

Czyszczenie lub usuwanie czatów na urządzeniach pomocniczych, jeśli głównym urządzeniem jest iPhone

Wysyłanie wiadomości i wykonywanie połączeń do osób, które korzystają z bardzo starej wersji WhatsApp na swoim telefonie

Obsługa tabletów

Wyświetlanie transmisji lokalizacji na urządzeniach pomocniczych

Tworzenie i wyświetlanie listy ogłoszeniowej na urządzeniach pomocniczych

Punkt trzeci, obsługa tabletów, wkrótce będzie nieaktualny. Nieaktualne będą też dotychczasowe aplikacje "WhatsApp na pulpit" dla Windows i macOS. Jak informuje WABetaInfo, programiści stale pracują nad WhatsApp dla iPadów. Tym razem dowiedzieliśmy się, że będzie ona bazować na Mac Catalyst. A to pozwoli na jej uruchamianie nie tylko na tabletach Apple, ale także na komputerach Mac. Jedna, uniwersalna aplikacja dostępna w App Store pozwoli na szybkie, wygodne i prostsze korzystanie z komputera z dowolnego urządzenia - nie tylko z telefonu.

WhatsApp na iPada wciąż jest niedostępny i nadal nie wiadomo, kiedy aplikacja pojawi się w App Store, ale zmiany, jakie w ostatnich tygodniach zaszły w komunikatorze - w tym możliwość korzystania z niego na kilku urządzeniach bez konieczności synchronizacji z telefonem sugerują, że nowe aplikacje na macOS i iPadOS pojawią się niedługo. Tym bardziej, że WhatsApp udostępnił właśnie nową aplikację dla Windowsa opierającą się na UWP (Universal Windows Platform) pozwalającej na tworzenie aplikacji na szeroką gamę urządzeń, w tym na komputery osobiste, urządzenia przenośne oraz urządzenia Xbox, HoloLens, IoT i Surface Hub.

WhatsApp UWP dla Windows. Testy beta nowej aplikacji

WhatsApp UWP dla Windows 10 w wersji 18362.0 lub nowszy jest już dostępny w sklepie Microsoft Store, jednak trzeba zwrócić uwagę, że jest to beta i nie wszystkie funkcje będą dostępne. Aplikacja uruchamia się znacznie szybciej niż jej "pulpitowy" odpowiednik, a powiadomienia o przychodzących wiadomościach pojawią się także wtedy, gdy WhatsApp na komputerze jest zamknięty i nieaktywny. Betę aplikacji WhatsApp dla Windows 10 pobierzecie z Microsoft Store.