Nowości w Telegramie na iOS. Komunikator staje się jeszcze lepszy

Komunikator Telegram doczekał się aktualizacji na iOS. Wprowadza ona kilka usprawnień i nowości, które sprawią, że aplikacja zyska jeszcze większe możliwości dostosowywania jej do swoich potrzeb. Co nowego w Telegram 8.2?

Telegram to bez wątpienia mój ulubiony komunikator. Gdy kilka tygodni temu padły wszystkie systemu Facebooka - a co za tym idzie: komunikatory WhatsApp i Messenger, Instagram i portal społecznościowy, ja nie miałem większym problemów z prowadzeniem rozmów z moimi najbliższymi i przyjaciółmi. Nawet nie przeszkadzały mi wzmożone powiadomienia, Te informowały mnie, że do Telegrama dołączają kolejni znajomi z listy kontaktów, którzy wcześniej stronili od tego komunikatora i stronili od alternatywy. Nawet wczoraj, gdy Facebook znów "padł", Telegram działał doskonale.

Patrząc też na rozwój samej aplikacji odnoszę wrażenie, że Telegram swoich konkurentów zostawił daleko w tyle. Nie tylko pod względem bezawaryjnego (w większości przypadków) działania jak i funkcji, których na próżno szukać w WhatsAppie czy Messengerze. Twórcy Telegrama wiedzą jak ważny jest stały rozwój platformy i oddawanie w ręce użytkowników narzędzi i funkcji, które jeszcze wygodniej pozwolą przeglądać, wyszukiwać i prowadzić rozmowy z każdym. Bez względu czy mówimy o czatach, rozmowach audio i wideokonferencjach.

Telegram 8.2 na iOS. Masa nowości w komunikatorze

A co pojawiło się w Telegramie 8.2 na iOS? To przede wszystkim przeprojektowany sposób odnajdywania multimediów. Ze znajomymi często wymieniamy się multimediami: od zdjęć, poprzez grafiki znalezione w sieci, czy dokumenty. Późniejsze ich odszukanie bywało utrudnione. Widok wszystkich multimediów nie zawsze spełniał moje oczekiwania. W szczególności, gdy musiałem przewijać kilkadziesiąt stron memów i zdjęć, by trafić na to konkretne. Wraz z aktualizacją proces tej jest usprawniony i dużo szybszy.

Historia przesłanych multimediów to wciąż miniaturki, ale z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ich ilości na ekranie i wyszukiwaniem z uwzględnieniem dat. Nowy widok kalendarza pokazuje ile danego dnia zostało wysłanych multimediów. Wystarczy wskazać na dzień, by zobaczyć wszystkie zdjęcia, filmiki, itp. Pomocne będzie też filtrowanie zdjęć i filmów: w zależności od wyboru pojawiać się będą tylko te z wybranej kategorii.

Telegram 8.2 na iOS. Co nowego?

Jednak nie samymi multimediami człowiek żyje i sam wygląd aplikacji również jest ważny. W ostatniej aktualizacji pojawiło się 8 nowych motywów, które można ustawić dla poszczególnych czatów. Wraz z najnowszą wersją aplikacji są one dostępne dla całej aplikacji na iOS (wkrótce pojawi się na Androidzie). A co za tym idzie - ustawienia wyglądu zostały całkowicie przeprojektowane, by wybór nowych "skórek" był łatwiejszy i wygodniejszy. Każdy ze styli oferuje tryb dzienny i nocny, kolorowe i animowane tła oraz gradientowe dymki wiadomości.

Zmiany zaszły również w grupach i kanałach. Od teraz przy tworzeniu linków zaproszeń do czatu pojawia się opcja wysłania prośby o zatwierdzenie przez administratora. Będzie miał większą kontrolę nad tym, kto zostanie dodany do grupy lub kanału. Administrator może zatwierdzać linki w zakładce "dodatkowe linki" i każdemu z nich nadawać unikalną nazwę.

Nowością jest także automatycznie konwertowany opis wpisywany na pasku wiadomości po dołączeniu multimediów. W komunikatorze wprowadzono nowe interaktywne emoji, a sekcja ustawień dostosowana jest do wyglądu z iOS 15 zapewniając przejrzystość i łatwość w nawigacji.

Część zmian dostępna jest na ten moment wyłącznie na iOS. w najbliższych tygodniach pojawią się też w Telegramie na Androidzie.