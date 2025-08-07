VOD

Kłótnie, emocje, tajemnice. Scheda zapowiada się fenomenalnie!

Konrad Kozłowski
Złowrogie rodzinne tajemnice, walka o spadek, a w tle duszna atmosfera małego miasteczka – brzmi znajomo? Jeśli uwielbiacie takie seriale, to premiera "Schedy" na HBO Max powinna Was zainteresować.

"Scheda" zabiera nas w malownicze, choć pełne mrocznych sekretów, zakątki Helu. Pośród piaszczystych plaż i szumiących fal rozgrywa się historia, która wstrząśnie całym miasteczkiem. Wszystko zaczyna się od śmierci Jana Mroza, emerytowanego marynarza, który dla lokalnej społeczności był niczym latarnia – niekwestionowany autorytet i filar społeczności. Choć na zewnątrz wszystko wydaje się spokojne, jego odejście staje się powodem serii wydarzeń, które coraz trudniej wytłumaczyć.

Scheda - czyli polski serial a'la Sukcesja i Yellowstone

Na wierzch wychodzą przede wszystkim lata żalów, niewypowiedzianych słów i urazów, jakie każde z dzieci nosi w sobie. Hanka (w tej roli Magdalena Popławska), Paweł (Grzegorz Damięcki) i Maciej (Bartosz Gelner) zostają zmuszeni do konfrontacji ze sobą nawzajem i z własnymi demonami. Serial w reżyserii Anny Kazejak obiecuje opowieść, która nie skupia się tylko na podziale majątku, ale na znacznie głębszym, emocjonalnym długu, który zmarły ojciec zostawił swoim dzieciom.

Scheda - zwiastun i data premiery serialu

Kiedy słyszymy o walce o spadek w potężnej, dysfunkcyjnej rodzinie, na myśl od razu przychodzi kultowa "Sukcesja". Serial HBO pokazał, jak bezwzględna potrafi być rywalizacja o imperium, gdy ojciec-tytan traci kontrolę. Choć "Scheda" rozgrywa się w zupełnie innej scenerii – na małym Helu, a nie w wieżowcach Nowego Jorku – emocjonalny temat jest uderzająco podobny. Tutaj również mamy do czynienia z dorosłymi dziećmi, które przez całe życie pozostawały w cieniu ojca, a teraz muszą znaleźć swoją tożsamość w nowym porządku.

Za kamerą stanęła Anna Kazejak, a scenariusz wyszedł spod pióra Bartosza Janiszewskiego. Czym tak naprawdę jest scheda, którą po sobie zostawił Jan Mróz? Na odpowiedź będziemy musieli poczekać do 22 sierpnia.

