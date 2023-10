Czekałęś na tę zmianę w WhatsApp? Nareszcie jest dostępna!

WhatsApp wprowadza do swojego komunikatora jedną z najbardziej potrzebnych funkcji, o którą użytkownicy prosili od lat. Masz dwa konta, ale nie lubisz ciągłego wylogowywania i logowania? To już przeszłość. W aplikacji pojawia się możliwość posiadania kilku kont jednocześnie!

WhatsApp nadrabia te zaległości w kwestii nowych funkcji, które są dostępne w konkurencyjnych komunikatorach, w tempie błyskawicznym. Nie da się ukryć, że z chwilą wybuchu wielkiego kryzysu związanego z zagrożeniem prywatności naszych danych, twórcy najpopularniejszego komunikatora wzięli się do roboty i z każdą kolejną aktualizacją wprowadzają do swojej aplikacji nowe rozwiązania - te, które uważają za interesujące oraz te, o które od lat prosili użytkownicy.

WhatsApp sukcesywnie realizuje swoją politykę, a jej głównym założeniem jest odzyskanie zaufania tych, którzy od komunikatora się odwrócili. Nie przeszkadza to jednak w pozyskaniu nowych użytkowników. I działania te przekładają się na zwiększone zainteresowanie. Z aplikacji korzysta obecnie prawie 3 mld ludzi na całym świecie - dane z serwisu Statista pokazują, że szacunkowa liczba użytkowników na koniec czerwca tego roku to nieco ponad 2,7 mld. Inni mogą tego pozazdrościć.

Na przestrzeni ostatnich tygodni w aplikacji pojawiło się naprawdę wiele - od kanałów, poprzez społeczności, dodatkowe rozwiązania dla firm, czy jeszcze lepsze narzędzia pozwalające zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Teraz czas na funkcję, która swoje testy beta przechodziła kilka miesięcy temu na urządzeniach z Androidem. Chodzi oczywiście o możliwość dodawania więcej niż jednego konta do aplikacji - i to w taki sposób, który nie wymaga poświęcenia dotychczasowego. Przedstawiciele WhatsApp oficjalnie potwierdzają, że już teraz pierwsi użytkownicy mogą korzystać z funkcji wielu kont na jednej aplikacji z wygodnym przełączaniem się między nimi i bez obaw o utratę danych.

Dzisiaj wprowadzamy możliwość logowania się do dwóch kont WhatsApp jednocześnie. Funkcja jest przydatna do przełączania między kontami – służbowym i osobistym. Odtąd nie musisz już wylogowywać się za każdym razem, nosić dwóch telefonów ani martwić się, że wyślesz wiadomość z niewłaściwego adresu.

- czytamy na oficjalnych stronach komunikatora

Dwa konta, jedna aplikacja. Wielka zmiana w WhatsApp już dostępna

Jak to zwykle bywa, zmiany w WhatsApp wprowadzane są przede wszystkim po stronie serwera i nie wszyscy użytkownicy mogą z nich korzystać od razu. Tak też jest w przypadku możliwości dodawania dodatkowych kont użytkowników w ramach jednej aplikacji. Warto jednak trzymać rękę na pulsie i od czasu do czasu zaglądać do Ustawień aplikacji. To właśnie tam, obok nazwy zalogowanego użytkownika, pojawi się opcja "Dodaj konto", pozwalająca na zalogowanie się. Warto jednak pamiętać, że aby skonfigurować drugie konto, potrzebny jest drugi numer telefonu i karta SIM albo telefon obsługujący wiele kart SIM lub eSIM. Dalsze kroki nie powinny być zbytnio skomplikowane. Dodanie konta odbywa się dokładnie w ten sam sposób, jak pierwsze logowanie z wykorzystaniem numeru telefonu. By przełączać łatwo konta, bez konieczności wylogowywania i ponownego logowania, na nawet noszenia dwóch telefonów, wystarczy odwiedzić ustawienie komunikatora, gdzie czekać będzie wygodna opcja zmiany konta.