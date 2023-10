Oto nowy WhatsApp! Aplikację czeka prawdziwa metamorfoza!

WhatsApp stale się zmienia - przynajmniej od strony nowych funkcji i rozwiązań, które pojawiają się w komunikatorze. Jednak od kilku miesięcy wiemy, że aplikację czekają spore zmiany od strony wizualnej - przynajmniej w wersji na Androida, która właśnie doczekała się odświeżenia.

Jak zauważają redaktorzy serwisu WABetaInfo, niektórzy użytkownicy komunikatora w wersji beta na Androidzie, którzy pobrali najnowszą jego wersję zobaczyć mogą niemal całkowicie przeprojektowany i odświeżony interfejs stawiający na wygodę i prostotę użytkowania, a całość ma być stworzona z wykorzystaniem Material Design 3 - najnowszej wersji stylu projektowania aplikacji na Androida.

Źródło: WABetaInfo

Jak widać na zamieszczonych powyżej zrzutach ekranu, odświeżony WhatsApp to m.in. nowe ikony, które oferują użytkownikom bardziej nowoczesne doświadczenia, zwiększając ogólną atrakcyjność wizualną aplikacji. W komunikatorze pojawia się również nowy dominujący kolor motywu zarówno dla jasnego, jak i ciemnego trybu, wprowadzając odświeżony odcień zieleni, a także nowy wygląd dymków czatu i pływającego przycisku akcji. Z nowego wyglądu skorzystają użytkownicy standardowej aplikacji do rozmów prywatnych, jak i tych, którzy którzy zainstalowali najnowszą aktualizację WhatsApp Business w wersji beta.

Nowy wygląd WhatsApp. Aplikacja na Androida po metamorfozie

Kiedy z nowego WhatsAppa skorzystają użytkownicy? W pierwszej kolejności zaktualizowany komunikator trafia do wąskiej grupy użytkowników aplikacji w wersji testowej na Androidzie. Jego twórcy nie zdradzają żadnego terminarza związanego z udostępnieniem odświeżonego wyglądu będą mogli korzystać ci, którzy preferują stabilne wersje aplikacji dostępnej w Google Play. Można jednak podejrzewać, że minie jeszcze trochę czasu i wciągu kilku najbliższych tygodniu lub miesięcy ostateczny wygląd nieco się zmieni. Testy beta służą temu, by użytkownicy mogli wyrazić swoją opinię na temat wprowadzonych zmian i przesyłać sugestie związane z tym, co - ich zdaniem - powinno być zmienione. Nie da się jednak ukryć, że już terz nowy WhatsApp na Androida wygląda naprawdę atrakcyjnie!