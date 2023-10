Polacy nie potrafią korzystać ze smartfonów. Zatrważające wyniki badania

Ile czasu dziennie przeznaczamy na korzystanie ze smartfona? Młodzi ludzie nawet przeszło 6 godzin! A to dopiero początek problemów z korzystaniem z elektroniki we właściwy sposób. Higiena cyfrowa w Polsce praktycznie nie istnieje, a przeprowadzone badanie tylko to potwierdza.

Chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, że smartfony, w mniejszym lub większym stopniu, zawładnęły naszym życiem. Niestety korzystamy z nich coraz więcej, co może mieć negatywny wpływ na wiele dziedzin życia. Nadmierne korzystanie ze smartfona może obniżyć efektywność pracy czy nauki, spowodować zaburzenia w regeneracji czy w końcu stać się poważnym problemem w towarzystwie.

Choć problem wydaje się doskonale znany, wiele osób nadal go bagatelizuje. Do jakiego stopnia? Odpowiedź na to pytanie przyniosło badanie zrealizowane przez SW Research dla Huawei CBG Polska. Oto garść smutnych wniosków.

Polacy im młodsi, tym dłużej korzystają ze smartfona w ciągu dnia

Zdecydowanie największy problem z rozważnym korzystaniem ze smartfona mają młodzi dorośli, czyli osoby w wieku od 18 do 24 roku życia. Jak czytamy w raporcie z badania, aż 20% reprezentantów tej grupy wiekowej korzysta ze smartfona dłużej niż 6 godzin dziennie. Najwięcej, bo aż 43%, deklaruje, że z telefonem w dłoni spędza od 3 do 6 godzin. To zdecydowanie zbyt wiele.

Jak statystyki prezentują się, gdy weźmiemy pod uwagę ogół polskiego społeczeństwa? Ze smartfona dłużej niż 6 godzin dziennie korzysta 8% ankietowanych. Od 3 do 6 godzin – 22%. Od 1 do 3 godzin – 46% a 15% mniej niż godzinę.

Niestety, powyższe dane wcale nie muszą być dokładne. Skąd to wynika? Aż 78% ankietowanych zadeklarowało, że nie kontroluje tego, ile czasu spędza ze smartfonem w dłoni. 19% deklaruje, że potrafi to kontrolować i nie potrzebuje do tego żadnych narzędzi, podczas gdy 3% korzysta z limitu czasu używania telefonu.

Komunikatory i social media to podstawa

Jeśli korzystamy ze smartfonów, to najczęściej po to, by komunikować się ze znajomymi. To właśnie różne komunikatory internetowe są tymi aplikacjami, po które sięgamy najczęściej. Zdecydowanie najpopularniejszą aplikacją jest Messenger, z którego korzysta aż 82% ankietowanych. Wielką popularnością cieszy się również WhatsApp, po którego sięga 56% badanych. Bardzo dużo czasu spędzamy również na korzystaniu z mediów społecznościowych. Prym wiedzie YouTube, z którego korzysta 61% badanych. Tuż za nim wybieramy Facebooka (53% badanych). Podobną popularnością cieszy się Instagram.

Aż 49% ankietowanych zadeklarowało, że korzysta ze smartfona w każdej wolnej chwili. Z kolei 46% używa telefonu przed snem, a to może mieć zgubny wpływ dla naszego zdrowia. Warto o tym pamiętać.

Skutki mogą być opłakane

Dlaczego nadmierne korzystanie ze smartfona jest tak szkodliwe? Komentarz do wyników badania, o który pokusiła się Dorota Rakowska z Huawei CBG Polska mówi właściwie wszystko:

Stres informacyjny prowadzi do zaburzeń snu, obniżonego nastroju czy problemów z koncentracją, a doświadcza tego 61% z nas. Niestety aż 3/4 Polaków nie kontroluje, ile czasu spędza przed ekranem smartfonu, a 1/4 nie ogranicza dopływu powiadomień jedynie do niezbędnego minimum. Dlatego chcemy mocniej uświadamiać użytkowników na temat możliwych zagrożeń wynikających z niezachowywania higieny cyfrowej i pokazywać im, w jaki sposób skuteczniej o nią dbać.

Jak sobie pomóc?

Dla tych, którzy czują, że stracili kontrolę nad korzystaniem ze smartfona powstały odpowiednie narzędzia. Implementuje je zdecydowana większość producentów tych urządzeń elektronicznych. Można znaleźć je w ustawieniach telefonu pod hasłami cyfrowa higiena czy cyfrowy dobrostan. Te narzędzia pomogą nam sprawdzić, ile tak naprawdę czasu poświęcamy na korzystanie ze smartfona, a w razie potrzeby mogą posłużyć do ustawienia określonego limitu.

We współczesnym świecie każdy chce wiedzieć wszystko. Powiadomienie ze smartfona sprawia, że niejednokrotnie rzucamy wykonywane czynności by jak najszybciej sprawdzić, co się wydarzyło. Tymczasem w wielu przypadkach wcale nie musimy tego robić. To smartfony są dla ludzi, a nie ludzie dla smartfonów.

Źródło: informacja prasowa, Huawei CBG Polska