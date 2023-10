WhatsApp: zapomnijcie o hasłach. Komunikator oferuje już coś bezpieczniejszego!

W ostatnich tygodniach obserwujemy proces powolnego odchodzenia od klasycznych haseł na rzecz kluczy dostępu. Kilka dni temu Google oficjalnie uczyniło tę opcję domyślną opcją logowania (a nie jak to było jeszcze kilka miesięcy temu: opcjonalną). Coraz więcej użytkowników sięga po tę metodę logowania. Jest bezpieczniejsza niż dotychczasowe hasła (nawet ze wsparciem dwuskładnikowego uwierzytelniania), a poza tym — znacznie wygodniejsza. By się zalogować na zaufanym urządzeniu wystarczą zabezpieczenia biometryczne lub kod pin do samego urządzenia. Teraz z takiej metody logowania skorzystamy także w WhatsApp na Androidzie!

WhatsApp z logowaniem kluczem dostępu dostępny dla wszystkich

WhatsApp testował nową metodę logowania od kilku dobrych tygodni. Wspominaliśmy o tym na początku sierpnia. Wówczas jednak była ona dostępna wyłącznie dla użytkowników korzystających z wersji beta komunikatora. Teraz platforma dodaje wsparcie dla kluczy dostępu dla każdego użytkownika na Androidzie. Choć, jak zwykle, warto uzbroić się w nieco cierpliwości — bo platforma nowości wdraża falami. Nim więc dotrze do wszystkich, może to zająć nawet kilka tygodni.

Smutna wiadomość jest taka, że na tę chwilę klucze dostępu w WhatsApp wdrażane są wyłącznie dla użytkowników systemu Android. Twórcy komunikatora nawet słowem nie zająknęli się, kiedy takich nowości można spodziewać się na iPhone'ach. Nie pozostaje zatem nic innego jak uzbroić się w cierpliwość. A w międzyczasie dbać o bezpieczeństwo konta tak bardzo, jak to możliwe.