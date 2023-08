WhatsApp idzie za ciosem. Idealnie uzupełnienie nowo dodanej funkcji już dostępne!

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że WhatsApp po latach próśb użytkowników nareszcie udostępnił możliwość przesyłania zdjęć wysokiej jakości w komunikatorze. Niby nic wielkiego, ale w praktyce — dla platformy to ogromna zmiana i... można by rzec, że rewolucyjna odmiana. Nareszcie nie trzeba bawić się w niewygodne obejścia, wysyłać ich jako plików by zachować wyższą rozdzielczość itd.

Pojawiło się wówczas automatycznie pytanie: a co z filmami? Żyjemy w czasach, w których regularnie wysyłamy przyjaciołom i rodzinie najrozmaitsze materiały wideo. Fajnie byłoby więc wysyłać je również w wyższej jakości, bez konieczności kombinowania. WhatsApp doskonale o tym wie — dlatego też do aplikacji trafia właśnie opcja wysyłania wideo w wysokiej rozdzielczości!

WhatsApp pozwala wysyłać wideo w wyższej jakości. Nareszcie!

Implementacja tej funkcji zajęła WhatsApp tylko kilka lat. Nie da się ukryć, że w temacie są lata (dosłownie) za konkurencją — ale lepiej późno, niż wcale. Platforma od teraz pozwala na wysyłanie wideo w jakości HD. Dotychczas wszystkie wysyłane za pośrednictwem platformy materiały automatycznie kompresowane były do rozdzielczości 480p, co nawet na standardy dzisiejszych ekranów smartfonów jest... śmieszne. Owszem, pozwalało to zaoszczędzić transfer i czas — ale w dobie ogromnych limitów danych i szybkich połączeń, wciąż nie brzmiało to specjalnie zachęcająco. Dlatego też twórcy komunikatora poszli za ciosem i kilka dni po udostępnieniu wysyłania zdjęć w wyższej jakości, oferują także wysyłanie wideo w wysokiej jakości. Nie liczcie jednak na 1080p czy 4K — "Jakość HD" to tylko 720p. Na dzisiejsze standardy wciąż nic spektakularnego, ale kto wie — może za kilka lat zrobią nam niespodziankę i doczekamy się 720p w standardzie i... 1080p w HD? ;)

Krok naprzód, ale...

Miło widzieć, że WhatsApp nie stoi w miejscu, a regularnie się zmienia. W ostatnich miesiącach platforma przechodzi nieustanną transformację — i co ważniejsze, stale rozwija się w kierunku o który od lat prosili użytkownicy. Korzystanie z niej staje się przyjemniejsze i bezpieczniejsze niż kiedykolwiek. Ekipa odpowiedzialna za rozwój komunikatora nie boi się nawet wychodzić przed szereg, czego przykładem jest napędzanie ich produktu sztuczną inteligencją. Co prawda nie chodzi o żadne rewolucyjne zmiany, a generowanie obrazków z naklejkami, ale mimo wszystko jest to rzecz, na którą konkurencja jeszcze nie wpadła. A fakty są takie, że to WhatsApp najczęściej próbował dogonić konkurencję, nie na odwrót. Widać zmianę podejścia i znacznie sprawniejsze aktualizacje. Oby tak dalej!