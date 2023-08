WhatsApp napędzany sztuczną inteligencją. Zobacz co się zmieni

Sztuczna inteligencja w ostatnich miesiącach jest na ustach całego świata technologii. Mimo że rozmaite zaawansowane algorytmy wykorzystywane są od lat do napędzania rozmaitych produktów, to w dużej mierze ChatGPT i generatory obrazków przyczyniły się do oswojenia tematu przez mainstream. Komunikatory internetowe przez lwią część czasu jednak dość skutecznie opierały się tym trendom, bo tak naprawdę... nie za wiele tam dla nich do roboty. Ale WhatsApp najwyraźniej znalazł zastosowanie dla tych technologii również tam.

WhatsApp w najnowszej becie testuje naklejki generowane przez... sztuczną inteligencję

Jak informuje niezastąpiony we wszystkich whatsappowych nowinkach portal WABetaInfo, najświeższa aktualizacja (2.23.17.14) serwuje niedostępną we wcześniejszych wersjach testowych nowość. Chodzi o generowanie z pomocą sztucznej inteligencji naklejek. Co to oznacza w praktyce?

Użytkownicy będą mogli wpisywać komendy (prompty) opisujące grafikę, którą chcieliby wysłać. W zaprezentowanym przykładzie twórcy wspomnianego serwisu pokazują to na przykładzie śmiejącego się na deskorolce kota. Trzeba przyznać, że stylistycznie wypada to naprawdę dobrze.

Źródło: WABeta.info

Naklejki mają być generowane w oparciu o autorską, bezpieczną, technologię Meta — czyli właścicieli komunikatora. Jeżeli wygenerowaną naklejkę uznamy za niestosowną — zawsze możemy to zgłosić twórcom komunikatora. Generator naklejek w komunikatorze pozwoli tworzyć kombinacje dotychczas niedostępne — idealnie wpasowujące się w charakter rozmowy. Coś, co dotychczas było poza zasięgiem. Pytanie tylko czy w dobie setek emoji, gifów i co tam jeszcze — nieograniczona baza tworzonych na zawołanie naklejek jest nam jeszcze potrzebna?

To odpowiedź której każdy będzie musiał udzielić sobie samodzielnie. Na tę chwilę nowa opcja dostępna jest dla wąskiej grupy testerów. Ale jeżeli próby wypadną pomyślnie, to prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości trafi ona do wszystkich użytkowników komunikatora.