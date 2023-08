Użytkownicy WhatsApp prosili o tę funkcję latami. Nareszcie jest dostępna!

WhatsApp w tej części świata pozostaje jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Miliony zadowolonych użytkowników sprawia jednak, że implementacja większych nowości musi odbywać się niezwykle ostrożnie. Twórcy aplikacji doskonale zdają sobie z tego sprawę — a od czasu masowego usuwania kont po zmianie regulaminu kilka lat temu, wiedzą, że niewiele trzeba, by rozpocząć lawinę przechodzenia do konkurencji. To właśnie tamta chwila była nowym początkiem dla WhatsApp. Czasem, w którym komunikator zaczął rozwijać się sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej, a pozostający głusi na prośby użytkowników od lat twórcy w końcu zaczęli działać.

Od tego czasu nowość goni nowość. A dzisiejsza aktualizacja to niejako spełnienie marzeń wielu użytkowników. Bowiem o tę zmianę prosili twórców latami. I w końcu jest!

WhatsApp (nareszcie) z opcją wysyłania zdjęć w wysokiej rozdzielczości

Dotychczas dostępna w aplikacji kompresja wysyłanych tam grafik była dla wielu dość mocno irytująca. Z drugiej strony: wysyłanie zdjęć w formie plików było najzwyczajniej w świecie niewygodne. Dlatego też od dawna aktywni użytkownicy WhatsAppa prosili twórców komunikatora, by ci — wzorem konkurencji — umożliwili wymianę w czatach grafik wysokiej rozdzielczości. I nareszcie, po latach, wysyłając zdjęcie za pośrednictwem komunikatora możemy postawić na rozdzielczość wyższą, niż 960 x 1280 pikseli, które było dotychczasowym standardem.

Teraz w WhatsApp wyślesz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Mark Zuckerberg poinformował, że WhatsApp rozpoczyna wdrażanie opcji wysyłania zdjęć w rozdzielczości HD. Komunikator rozpoczyna właśnie wdrażanie aktualizacji, która pozwoli użytkownikom wybrać czy preferują wysyłanie fotografii w dotychczasowej, standardowej, jakości czy HD. Każdy, kto zdecyduje się na drugą z opcji — przy wysyłanej / otrzymywanej grafice będzie miał też specjalną etykietę (w lewym dolnym rogu grafiki) informującą, że to obrazek wyższej jakości.

To bez wątpienia o niebo bardziej komfortowe rozwiązanie, niż każdorazowa konieczność wymiany plików w komunikatorze. Ale na tym jeszcze nie koniec!

Źródło: Depositphotos

Zdjęcia HD trafiają do użytkowników. Co z wideo?

Serwowanie wyższej rozdzielczości zdjęć już się rozpoczęło. Jak każdy proces aktualizacji produktów Meta — może to potrwać nawet do kilku tygodni, nim funkcja ta będzie dostępna dla każdego. Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem problematycznymi wciąż pozostają pliki wideo.

Ma to jednak zmienić się w niedalekiej przyszłości. Z relacji WhatsAppa wynika, że firma już teraz w pocie czoła pracuje nad analogicznym wyborem także dla materiałów filmowych i powinien on zostać udostępniony w niedalekiej przyszłości. Na tę chwilę nie wdaje się ona jeszcze w szczegóły — ale skoro nowość jest już oficjalnie zapowiedziana, to prawdopodobnie będzie to kwestia kilku najbliższych tygodni.