Oto najnowsza funkcja WhatsApp. Pierwsi użytkownicy już z dostępem do nowości

WhatsApp bez wątpienia nabrał w ostatnich miesiącach tempa w kwestii serwowania użytkownikom nowości. Odnoszę wrażenie, że platforma jeszcze nigdy nie implementowała zmian w swojej aplikacji tak sprawnie, jak robi to w ciągu minionego roku. To dobrze — szczególnie, że z jednej strony użytkownicy uwielbiają tę platformę do komunikacji, a z drugiej wszystkie te nowości wprowadzane są nie tylko stopniowo, ale też nieinwazyjnie. Nie przewracają sposobu w jaki korzysta się z platformy do góry nogami, są przystępne w obejściu i... najzwyczajniej w świecie cieszą.

Nie mam żadnych wątpliwości, że nowość w postaci Kanałów jest zmianą w kierunku pozwalającym w obrębie WhatsApp budować funkcje społecznościowe. Dokładnie w tej samej formie, jaką znamy chociażby z Telegrama.

Kanały na WhatsApp. Co zaoferuje nowa opcja?

Kanały to nowa funkcja związana z konwersacjami grupowymi, które z założenia mają być znacznie potężniejsze niż nasze grupy z rodziną i/lub przyjaciółmi. Nie tylko mają oferować opcję odnalezienia ich przez wszystkich potencjalnie zainteresowanych tematem, ale też umożliwiają ukrywanie numeru kontaktowego, a nawet awatara z którego korzystamy na co dzień w obrębie platformy. Myślę że nie będzie nadużyciem założenie, że loginy dla użytkowników są jednym z elementów które idealnie wpiszą się w tę strategię.

Jak sugeruje powyższy zwiastun — Meta chce w obrębie WhatsAppa stworzyć społeczności, które pozwolą śledzić każdy interesujący nas temat w łatwy, przyjemny i bezproblemowy sposób. I mam sporo wątpliwości związanego z takim podejściem, wielokrotnie już widzieliśmy jak szalenie nieczytelne stają się takie formy przekazywania informacji. Zwłaszcza gdy aktywnie mogą udzielać się tam nie tylko administratorzy, ale także cała reszta użytkowników. Z drugiej strony — trudno też wykluczyć, że funkcja ta jest jedną ze składowych budowania całego ekosystemu tworzonego z myślą o rozwiązaniach biznesowych. Nietrudno wyobrazić sobie efektywne wykorzystania takich opcji z działaniami marketingowymi w tle. I wpisuje się to w strategię internetowego giganta, który regularnie dokłada cegiełkę do pakietu rozwiązań skupiających się na tym segmencie właśnie.

Źródło: Depositphotos

Nowe opcje póki co dla Kolumbii i Singapuru, ale...

Kanały na WhatsApp w pierwszej kolejności trafiły na dwa rynki: kolumbijski oraz singapurski. Jak to zwykle bywa w nowościach oferowanych przez największe firmy technologiczne — kiedy okazuje się że nowości działają jak sobie je wymarzyli i dopracują szczegóły, przychodzi czas na ekspansję. Można zatem założyć, że tylko kwestią czasu jest obecność Kanałów także w innych regionach. Ile przyjdzie nam na nie zaczekać? Przekonamy się w przyszłości!