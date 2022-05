O tym, że Telegram przygląda się możliwości wprowadzenia płatnej wersji, pisaliśmy kilka lat temu. Pierwsze komunikaty jego twórcy, Pavla Durova, sugerowały, że płatny plan kierowany będzie przede wszystkim ku biznesom, dając im dodatkowe narzędzia ułatwiające przesyłanie informacji i docieranie z wiadomościami do konkretnych grup odbiorców. Pierwotnie w Telegramie miały pojawić się również reklamy, które miały zagwarantować stały przychód i umożliwić ekipie wygodną pracę i wprowadzanie istotnych zmian w aplikacji, która dostępna jest na wielu platformach. Od pierwszych zapowiedzi minęło już przeszło 2 lata.

Źródło: Unsplash @solomin_d

Przez ten okres w aplikacji na Androida, iOS, macOS i Windows pojawiło się tyle nowości, że konkurencja może pozazdrościć tak rozbudowanych narzędzi i częstotliwości, z jaką twórcy wprowadzają dodatkowe możliwości. Jeszcze kilkanaście dni temu pisaliśmy, że Telegram w nowej wersji tworzy podwaliny pod zupełny inny sposób komunikacji ze sztuczną inteligencją - dzięki zastosowaniu JavaScript w tworzeniu elastycznych interfejsów czatów z botami. Do tego własne dźwięki powiadomień, niestandardowe czasy trwania wyciszenia czatów lub automatycznego usuwania wiadomości, ulepszone przekazywanie, które zachowuje odpowiedzi i wiele więcej.

Dziś jest dzień, w którym temat Telegram Premium powraca. Płatny komunikator staje się faktem, jednak nie jest to nic strasznego. Wręcz przeciwnie. To dodatkowe opcje, które nie wpływają na wygodne korzystanie z aplikacji - a tym bardziej na komunikację ze znajomymi, bliskimi, konwersacje w grupach, korzystanie z botów, czy kanałów.

Telegram Premium. Płatna wersja komunikatora w wersji beta

Telegram Premium, który dostępny jest w wersji beta aplikacji wprowadza, na ten moment, dwie, płatne nowości. To dodatkowe naklejki i reakcje na wiadomości, które są dostępne wyłącznie dla posiadaczy płatnej subskrypcji. Animowane, przygotowane z myślą o planie Premium graficzne ozdoby do wiadomości mają urozmaicić komunikację i są całkowicie opcjonalne. To, co mnie dziwi najbardziej, to fakt, że reakcje i naklejki premium nie wyświetlą się osobie, z którą rozmawiamy, jeśli nie posiada ona Premium. Oznacza to, że nie tylko wysyłanie, ale i ich wyświetlanie związane jest z dodatkową opłatą. To, moim zdaniem, jest dziwnym zabiegiem i liczę, że pełnej wersji zostanie usunięte. W chwili obecnej testowe rozwiązania Premium dostępne są za darmo, więc trudno doszukiwać się cennika. Wiadomo natomiast, że Premium będzie działało na zasadzie odnawianej subskrypcji.

Telegram Premium, który pojawił się w kanałach dystrybucyjnych dla użytkowników komunikatora w wersji beta, to coś, o czym twórcy mówili od dłuższego czasu. Jednak nie ma co się martwić - podstawowe i bardziej zaawansowane funkcje aplikacji są i pozostaną darmowe. To, co teraz wymagać będzie dodatkowej opłaty, to wyłącznie kosmetyka i graficzne dodatki, które urozmaicą okna rozmów z bliskimi i znajomymi.

W chwili obecnej Telegram Premium w wersji beta dostępny jest na urządzeniach z iOS za pośrednictwem platformy testowej Testflight oraz na testowych serwerach na pozostałych systemach.