Meta podaje, że od dzisiaj, tj. 29 marca 2022 roku, w Messengerze pojawiło się kilka ciekawych funkcji, które znacznie poprawią komfort korzystania z aplikacji w grupach. Obydwie opcje są doskonale znane użytkownikom Slacka i - trzeba przyznać - w wielu sytuacjach są naprawdę zbawienne.

Messenger pozwoli na użycie @everyone, co wyśle powiadomienia do wszystkich użytkowników którzy są w danym czacie grupowym. Jest to bardzo użyteczna funkcja, do kiedy korzystamy z tego z umiarem, oczywiście. Zostanie również wprowadzona opcja wysłania wiadomości bez żadnego powiadamiania reszty członków konwersacji - w tym celu należy zacząć wiadomość od /silent.

Źródło: Messenger

Meta tym samym zapowiada, że wkrótce wprowadzi jeszcze więcej komend. “W nadchodzących tygodniach” pojawią się jeszcze takie funkcje jak /pay, która umożliwia wysyłanie lub proszenie o pieniądze bezpośrednio z czatu Messengera - na początku jednak ta funkcja będzie dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

Użytkownicy iPhone’ów doczekają się również łatwiejszego i szybszego wyszukiwania GIF-ów. Użycie /gif i wpisanie czegoś, co chcemy znaleźć pokaże nam potencjalne opcje do wrzucenia na czacie. Znajdzie się również coś dla fanów emotikon, bowiem takie skróty jak /shrug i /tableflip pozwolą na wpisanie klasycznych skomplikowanych emotek złożonych z różnych znaków - na przykład lenny face czy uśmiechnięte emoji rozkładające ręce.