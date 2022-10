WhatsApp Premium już dostępny. Pierwsze firmy z płatnym planem

W maju tego roku dowiedzieliśmy się, że WhatsApp przygotowuje się do uruchomienia płatnej wersji komunikatora. Jednak Meta nie chciała iść w ślady Telegrama, którego wersja Premium oddaje w ręce użytkowników m.in. dodatkowe naklejki i więcej możliwości personalizacji aplikacji mobilnej i na komputery. WhatsApp Premium to przede wszystkim rozwiązania dla biznesu - i to właśnie firmy mają być zainteresowane dodatkowymi, płatnymi opcjami.

Choć oficjalnie wciąż nic nie wiadomo, serwis WABetaInfo informuje, że pierwsze firmy mogą już skorzystać z płatnych wersji komunikatora i ile wykorzystują go do komunikacji z klientami i testują wersję beta aplikacji. Podobnie, jak pisaliśmy w maju, WhatsApp Premium nie oferuje zbyt zaawansowanych funkcji, za które warto płacić. Płatna wersja komunikatora dla biznesu to przede wszystkim możliwość uzyskania personalizowanych linków w domenie wa.me. Stanowią one łatwo rozpoznawalne i bezpieczne odnośniki kierujące do rozmowy na komunikatorze. Drugą, ważniejszą funkcją, jest możliwość "podpięcia" WhatsAppa do 10 innych urządzeń. Pozwoli to na dostęp do konta nie tylko na jednym komputerze i telefonie, ale także na innych sprzętach. A to oznacza, że firmy będą mogły zlecać działania na komunikatorze wielu osobom, które bez problemu będą mogły go zainstalować i z niego korzystać na różnych urządzeniach. Dodatkowo, każdemu z tych sprzętów można nadać indywidualną nazwę, więc nie powinno być problemu z ich identyfikacją.

WhatsApp Premium coraz bliżej. Pierwsze firmy z płatnym komunikatorem

WhatsApp Premium został udostępniony niektórym firmom w niektórych krajach, które korzystają z aplikacji WhatsApp Business w wersji beta na urządzeniach z Androidem i iOS. Jednak nie każdy zainteresowany może z tego rozwiązania skorzystać. Testy prowadzone są na bardzo ograniczoną skalę. Zainteresowane konta biznesowe mogą przejść do zakładki Ustawień i sprawdzić czy mają możliwość przejścia na wyższy plan. WABetaInfo nie podaje jednak jak wygląda cennik WhatsApp Premium. Serwis mówi jedynie, że ceny zależą od kraju i mogą się różnić wysokością. Wiadomo jednak, że wszystkie dotychczasowe rozwiązania dla biznesu pozostaną bezpłatne. Premium oferuje jedynie dwie dodatkowe możliwości jeszcze wygodniejszego zarządzania kontem biznesowym w aplikacji. Jeśli firma nie jest zainteresowana płaceniem, nie muszą tego robić - plan jest całkowicie opcjonalny i nie wpływa na działanie komunikatora.

Kiedy WhatsApp oficjalnie zaprezentuje światu wersję Premium swojego komunikatora? Tego jeszcze nie wiemy. Być może firmy, które już testują nowe rozwiązania, będą dzieliły się z twórcami swoimi spostrzeżeniami, zanim ci zdecydują się na pełne udostępnienie dodatkowych funkcji na szeroką skalę. Choć zmiana ta w żaden istotny sposób nie dotyka użytkowników indywidualnych, niewykluczone, że w przyszłości i ci otrzymają płatne opcje, z których nie będzie można skorzystać w tradycyjny sposób.