WhatsApp nareszcie stanie się używalny i będzie alternatywą dla Messengera

Popularność WhatsAppa w innych krajach zawsze mnie fascynowała. Nie był to ani najlepszy, ani najszybciej rozwijany komunikator, a mimo to na zachodzie Europy oraz w wielu krajach azjatyckich należy do czołówki. Gdy inni wprowadzali dość podstawowe funkcje, WhatsApp ich nie posiadał i wydawało mi się, że zawsze gonił konkurencję. Ale to nie ograniczone możliwości mnie do niego zniechęcały, lecz podejście twórców w sprawie samej konfiguracji i działania komunikatora.

Wideorozmowy w WhatsApp – wszystko, co musisz wiedzieć

WhatsApp goni konkurencję