Ostatnio jeden ze znajomych zapytał mnie, jak ja to robię, że tak szybko obszernie odpisuje mu na smartfonie w aplikacji WhatsApp. Odparłem, że piszę na komputerze, co go mocno zdziwiło, więc nie jest to takie oczywiste jeszcze dla wszystkich. Tak. Z WhatsApp można korzystać wygodnie, również na komputerze, choć bez jednej ważnej funkcji.