WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Owszem — w Polsce wielu wciąż woli inny, również należący do Facebooka, produkt — Messenger. Ale nie zmienia to faktu, że wielu równie chętnie sięga po WhatsAppa, zwłaszcza tych, którzy mają znajomych mieszkających w innych zakątkach świata. Niestety: obsługa komunikatora na wielu urządzeniach pozostawia wiele do życzenia. Jeden numer telefonu = jeden smartfon / tablet. Przynajmniej w podstawowym ujęciu, bo są obejścia, można kombinować i czarować, ale to wszystko wymaga nakładu pracy i… umówmy się, że po prostu irytuje. Ale WhatsApp od jakiegoś czasu pracuje nad tym, by cały ten proces uprościć. I wszystko wskazuje na to, że są już na ostatniej prostej.

Bezproblemowe logowanie się jednym numerem telefonu na kilku urządzeniach w WhatsApp. Na tę zmianę czekamy od lat!

Niezastąpiony w swoich wykopaliskach serwis WABetaInfo już w czerwcu informował o swoich znaleziskach dotyczących wsparcia dla kilku urządzeń. Tak wynikało z komunikatów dotyczącej zmiany listy urządzeń, a także nowej pozycji w menu: linked devices. Tam prawdopodobnie znajdziemy informacje na temat wszystkich sprzętów na których jesteśmy zalogowani tym samym numerem telefonu. Bo to właśnie on jest identyfikatorem w naszym koncie WhatsApp.

Wszystkie informacje wskazują na to, że korzystanie z kilku urządzeń będzie limitowane do czterech sprzętów. Ale wszystko jest jeszcze w fazie testów — i na tę chwilę nie wiadomo, czy będziemy mogli łatwo zarządzać ich listą, usuwać jedne i dodawać kolejne.

To zmiany na które wielu użytkowników platformy czeka od lat — i wygląda na to, że są bliżej niż kiedykolwiek, ale oficjalnych zapowiedzi wciąż się nie doczekaliśmy. Tym samym nie wiadomo ile przyjdzie nam czekać na ich implementację u wszystkich — mam jednak cichą nadzieję, że jest to kwestia nadchodzących kilku tygodni. Bo ile można kombinować ;).

Źródło: WABetaInfo, Android Police