Wideorozmowy w WhatsApp – wszystko, co musisz wiedzieć

Po wprowadzonych w marcu 2015 roku rozmowch głosowych rozwój komunikatora nie zostaje zatrzymany. Pomimo ogromnej konkurencji, ze strony takich marek jak Skype, Viber, Hangouty czy nawet Messenger, WhatsApp rozpoczął walkę o użytkowników pragnących przeprowadzić wideorozmowę ze swojego urządzenia mobilnego. Dziś jest to możliwe z poziomu aplikacji mobilnych na iOS-ie oraz Androidzie. W przypadku systemu operacyjnego Apple zintegrowane jest nawet z systemowym mechanizmem rozmów, więc odbieranie i ponowne inicjowanie rozmowy jest możliwe nawet z poziomu aplikacji Telefon.

Takie rozszerzenie listy funkcji komunikatora dla użytkowników WhatsAppa było ważnym krokiem, ponieważ do tej pory duża część z nich musiała korzystać z innych programów w celu rozmowy twarzą w twarz. Musieli wybierać alternatywne aplikacje i instalować je na swoich urządzeniach. Nie było to ani przyjemne, ani komfortowe, ale należący do Facaebooka WhatsApp dość szybko wprowadził tę funkcję na obydwie platformy. W pierwszej kolejności pojawiła się na Androidzie, co testowaliśmy od razu po wdrożeniu nowości, a w późniejszym czasie dodano na iOS-a.

Jak nawiązywać połączenia wideo na WhatsApp?

Co ciekawe, wcześniej WhatsApp ukrył funkcję wideorozmów pod ikoną słuchawki na ekranie konwersacji. Po tapnięciu na nią wyświetlane były dwie opcje – połączenie głosowe oraz połączenie wideo. Krążące po sieci zrzuty ekranu pokazywały, że istnieje także inna wersja aplikacji, w której na górnym pasku obecne są dwa przyciski, wyraźnie sugerujące rodzaj połączenia. W późniejszym czasie taki wariant pojawił się u wszystkich i dziś można bez przeszkód inicjować każdy rodzaj rozmowy (audio i wideo) za pomocą dedykowanego przycisku. To zdecydowanie lepsza opcja, ponieważ w mgnieniu oka można do kogoś zadzwonić w żądany sposób.

Same wideorozmowy nie różnią się niczym od tego, co znajdziemy w innych komunikatorach. Opcja zmiany kamery, wyłączenia obrazu czy wyciszenia dźwięku – to wszystko jest do naszej dyspozycji. Na liście połączeń (skrajna lewa karta) każda pozycja posiada konkretną ikonką informującą o typie przeprowadzonej rozmowy z dodatkowymi informacjami na ten temat.

Czy można tworzyć wideo-czaty na WhatsApp?

Tworzenie wideoczatów dla wielu użytkowników jest możliwe. Aby to zrobić, należy utworzyć najpierw konwersację dla danej grupy osób, by później zainicjować wideorozmowę. Robimy to w ten sam sposób, jak dzwonienie do pojedynczego użytkownika – poprzez naciśnięcie na ikonę słuchawki (rozmowa audio) lub kamerki (wideorozmowa).

WhatsApp = SMS, telefon,…

WhatsApp zastąpił wielu osobom wiadomości SMS, a kompresowane dane podczas rozmów audio pozwalają skutecznie rozmawiać ze znajomymi niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Potrzebne jest naturalnie połączenie z internetem, ale te bez problemu uzyskamy nawet podczas bardziej odległych podróży. Dla ogromnej bazy użytkowników WhatsAppa wprowadzenie wideorozmów jest to bardzo funkcją, tym bardziej, że są one dostępne nie tylko 1:1, ale także dla grup osób (grupowe konwersacje).

