WhatsApp na Androida goni iOS. Zmiany w komunikatorze

WhatsApp nie wyróżnia się specjalnie na tle konkurencji - przynajmniej jeśli chodzi o możliwości dostosowania jego wyglądu do własnych potrzeb. Tyczy się to też okna rozmów głosowych. Podstawowa informacja o rozmówcy, standardowy zestaw przycisków: przełączenie na głośnik, kamerka, wyciszenie, rozłączenie. Nic ciekawego. To się zmienia wraz z najnowszymi wersjami beta komunikatora. Najpierw nowy ekran pojawił się na iOS, teraz będzie można z niego korzystać również na smartfonach z Androidem.

WhatsApp na Androida z aktualizacją beta zmieniającą wygląd ekranu rozmowy głosowej

Nowy ekran rozmów głosowych na iOS, o którym wspominaliśmy kilka tygodni temu, możecie zobaczyć powyżej. Różnice niewielkie, ale dostrzegalne. Odświeżony, nieco nowocześniejszy i bardziej przejrzysty. Teraz z tego ekranu korzystać mogą również użytkownicy wersji na Androida. Jak informuje WABetaInfo, zmiany dotykają nie tylko rozmów indywidualnych, ale i grupowych. "Odseparowanie" okna rozmówców od pozostałych elementów interfejsu może i nie jest wielką zmianą, ale z pewnością przełożoną się one na wygodniejsze zarządzanie prowadzonymi rozmowami. Tym bardziej, że na ekranie, tuż pod współuczestnikami połączenia, pojawiają się animowane "fale dźwiękowe" pozwalające na szybką identyfikację osoby, która w danym momencie zabiera głos.

Co ciekawe w wersji beta aplikacji pojawiają się również wzmianki na temat możliwości ręcznego ustawienia tapety dla okna rozmowy. Choć w chwili obecnej funkcjonalność ta nie działa, tak w najbliższym czasie nie będziecie musieli już patrzeć na monotonne, jednokolorowe tło w czasie rozmów z przyjaciółmi, rodziną, czy znajomymi - mała rzecz, ale z pewnością umili korzystanie z komunikatora.

W tym roku to już kolejna nowość w WhatsApp. Komunikator nie chce zostawać w tyle i przygotowuje się m.in. do wprowadzenia reakcji na wiadomości. Korzystają z nich użytkownicy iMessage, Wiadomości Google i Telegrama.

Stock Image from Depositphotos.