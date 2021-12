WhatsApp zmienia rozmowy głosowe na iOS i Androidzie

Jeśli z WhatsAppa korzystacie nie tylko do pisania wiadomości, ale i do dzwonienia, to z pewnością przyzwyczailiście się do obecnego wyglądu okna rozmowy głosowej. Niczym specjalnym się nie wyróżnia, ale spełnia swoje zadanie bez większego problemu. Wyświetla informacje o rozmówcy wraz z najpotrzebniejszymi przyciskami: przełączenie na głośnik, kamerka, wyciszenie i zakończenie połączenia. Układ przycisków i wygląd samej rozmowy różni się między systemami, na których komunikator jest zainstalowany. Czy to iOS, czy Android - ekran wygląda nieco inaczej.

WhatsApp powoli, ale konsekwentnie otrzymuje aktualizacje, które w jakimś stopniu zmieniają go wizualnie. Odświeżona karta kontaktów i grup, nowe wyświetlanie wiadomości głosowych i własnoręcznie tworzone naklejki. Nie można też zapominać o nowych funkcjach w grupach, znikających automatycznie zdjęciach czy możliwości korzystania z komunikatora na kilku urządzeniach jednocześnie.

Odświeżony ekran rozmów głosowych. WhatsApp konsekwentnie wprowadza zmiany w wyglądzie komunikatora

Nowy ekran rozmów głosowych, który możecie zobaczyć powyżej różni się nieznacznie od obecnego (ten po lewej). Odświeżony, nieco nowocześniejszy będzie bardziej przejrzysty - w szczególności w przypadku rozmów grupowych, które są coraz popularniejsze. "Odseparowanie" okna głównego z rozmówcą od pozostałych elementów interfejsu może i nie jest wielką zmianą, ale z pewnością przełożoną się one na wygodniejsze zarządzanie prowadzonymi rozmowami.

Zmiany w wersji beta na ten moment dotyczą wyłącznie komunikatora w wersji na iOS. Serwis WABetaInfo podaje jednak, że podobny "lifting" ekranu rozmowy głosowej spotka WhatsApp na Androidzie. Kiedy? Tego nie wiadomo. Nie jest to jednak na tyle ważna funkcja, by czekać na nią z wypiekami na twarzy. Jednak dobrze widzieć, że twórcy stale pracują nad wyglądem komunikatora. Przyznam szczerze, że spośród wszystkich aplikacji, z których korzystałem w przeszłości, WhatsApp najmniej podoba mi się wizualnie.