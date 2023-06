Ominęła Cię wideokonferencja? Zoom pomoże Ci nadrobić zaległości dzięki AI

Zoom IQ to funkcja, która niejednokrotnie będzie w stanie nas uratować. Już nie trzeba brać udziału w spotkaniach, żeby wiedzieć, co się na nich działo.

Poznajcie Zoom IQ. To będzie Wasz nowy ulubiony asystent

Zoom postanowił nie odstawać od konkurencji i pójść śladem Microsoft Teams czy Google Meet. Firma odpowiedzialna za jeden z najpopularniejszych programów do wideokonferencji przedstawiła Zoom IQ — „inteligentnego kompana” opartego na sztucznej inteligencji, który niejednokrotnie uratuje nas z nieciekawej sytuacji.

Wideokonferencje online mają to do siebie, że… często zajmujemy się czymś innym, niż powinniśmy, przez co błądzimy myślami, gotujemy, gramy w gry, czytamy książki czy nawet wyciszamy rozmowę i oddajemy się w objęcia Morfeusza. Czasem w ogóle się na takim spotkaniu online nie pojawimy — a zazwyczaj musimy wiedzieć, co się na nich działo. Od dziś jedno nie przeczy drugiemu.

Dzięki Zoom IQ właściwie… nie będziemy musieli pojawiać się na spotkaniach online

Zoom IQ, tłumacząc w najprostszy możliwy sposób, to asystent AI, który będzie generował podsumowania spotkań, w których nie braliśmy udziału. Cyfrowy asystent wybierze najciekawsze rzeczy z rozmowy i poda je nam na tacy, dzięki czemu nie będziemy musieli martwić się o zaległości, odtwarzać nagrania spotkania (o ile to w ogóle było nagrywane) czy prosić innych uczestników spotkania o streszczenie.

Nowa funkcja jest już udostępniana niektórym użytkownikom, którzy już teraz mogą testować, jak całość sprawdza się w praktyce. Co istotne, to fakt, że firma obiecuje dodatkowe pięć funkcji, które mają pojawić się „wkrótce” i zapowiada, że Zoom IQ będzie rozwijany przez kolejne miesiące, a może i nawet lata.

To dopiero początek sztucznej inteligencji w Zoomie

Funkcja inteligentnego asystenta będzie udostępniać podsumowania spotkań przez Zoom Team Chat (w którym AI również będzie maczać palce) i e-maila, bez konieczności nagrywania rozmów. Co istotne, gospodarze spotkań również będą otrzymywać podsumowania wideokonferencji w celu ułatwienia udostępniania lub ich archiwizacji.

Zoom planuje wprowadzić jeszcze wsparcie AI w kwestii „pomocy tworzenia wiadomości do uczestników spotkania na podstawie jakiegoś wątku” — lecz w praktyce będzie to po prostu chatbot pokroju ChatGPT od OpenAI czy Barda od Google. Z czasem ma on również pomóc w pisaniu wiadomości e-mail oraz wykonywaniu połączeń telefonicznych.

Zoom IQ — za taką przyjemność trzeba będzie zapłacić

Zoom IQ będzie na początku dostępny wyłącznie dla posiadaczy kont w języku angielskim. Usługa pojawi się jako bezpłatna wersja próbna w pakietach Zoom One, czyli Enterprise Plus, Enterprise, Business Plus, zBusiness, Pro i niektórych starszych pakietach, na przykład Enterprise Named Host, Enterprise Active Host, Zoom Meetings Enterprise, Zoom Meetings Business, Zoom Meetings Pro. Firma nie podała jednak dokładnych cen ani daty, w której Zoom IQ będzie dostępny dla wszystkich. Co myślicie o tej funkcji? Dajcie znać w komentarzach.

