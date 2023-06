Na Gadu-Gadu pogadacie teraz z botem. Pod warunkiem, że za to zapłacicie

Gadu-Gadu (GG) stara się jak może, by przypomnieć użytkownikom o swoim istnieniu. Niegdyś najpopularniejszy komunikator w Polsce, dziś jest raczej ciekawostką, wskrzeszaną co kilka lat i oferującą coraz więcej możliwości. W ten właśnie sposób, nowe szefostwo komunikatora chce zachęcić ludzi, by do niego powracali. I to nie tylko zwykłych użytkowników sieci. GG ma być świetnym wyborem dla firm i przedsiębiorców szukających niezawodnych rozwiązań. Wprowadzono nawet płatną wersję komunikatora oferującą dodatkowe możliwości - od braku reklam, po rozszerzenie galerii zdjęć, dłuższe przechowywanie przesłanych plików, rozmowy z GG Premium czy nielimitowane wysyłanie wiadomości do nieznajomych. Teraz do usługi dołącza jeszcze jedna funkcja - bot AI.

Sztuczna inteligencja w komunikatorze. GG przedstawia AmiGGo

O tym, że GG doczeka się własnego bota AI dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu, gdy na oficjalnej stronie komunikatora pojawił się wpis napisany przez sztuczną inteligencję. W liście mogliśmy przeczytać:

Drodzy Użytkownicy komunikatora GG, zwracam się do Was z prośbą o pomoc w wyborze imienia dla mnie – nowego Bota AI, który będzie dostępny dla Was bezpośrednio w komunikatorze GG.

Teraz poznaliśmy więcej szczegółów związanych z implementacją nowej funkcji do komunikatora. AmiGGo to nazwa bota wybrana spośród aż 2,5 tys. nadesłanych propozycji. Jak się okazuje, wybór imienia dla nowego użytkownika aplikacji nie był prosty. Twórcy wskazują, że wybrali nazwę krótką, przyjazną, dobrze brzmiącą również w angielskiej wersji komunikatora. Co ciekawe, awatar, który możecie zobaczyć powyżej został pracowany przy wsparciu AI. A czego możemy się spodziewać po bocie? AmiGGo przede wszystkim będzie odpowiadał na pytania użytkowników - i to nie tylko w języki polskim. Na jakie konkretnie? Możecie przekonać się sami. Wystarczy napisać do niego na nr GG:100. Warto jednak zaznaczyć, że na ten moment AmiGGo dostępny jest wyłącznie dla użytkowników GG, którzy korzystają z wersji komunikatora GG Premium, a ta kosztuje 4,99 zł miesięcznie.