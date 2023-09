W tej cenie Steam Deck to świetny wybór! Promocja na 20. urodziny platformy

Steam Deck zapoczątkował boom na sprzęty do przenośnego grania w tytuły na PC. Coś, co było domeną Nintendo, podchwytywane jest przez innych producentów. Nie da się jednak ukryć, że to właśnie sprzęt Valve interesuje "pececiarzy" najbardziej - głównie ze względu na natywne wsparcie najpopularniejszej platformy sprzedaży gier na świecie. Chcecie kupić Steam Decka? To dobry moment, tym bardziej, że trwa promocja związana z obchodami 20. urodzin platformy Steam!

Steam Deck w niższych cenach dostępny jest w oficjalnym sklepie Valve. Sprzęt w swojej podstawowej konfiguracji kosztuje teraz 1709,10 zł. Za tę cenę dostępne jest urządzenie wyposażone w 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor AMD w architekturze Zen 2 wspierane przez grafikę z 8 jednostkami obliczeniowymi w architekturze RDNA 2 o częstotliwości 1-1,6 GHz, 16 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci eMMC na dane. Płacąc 2124,15 zł kupicie model wyposażony w szybszy dysk SSD NVMe (PCIe Gen 3 x4 lub PCIe Gen 3 x2) o pojemności 256 GB. Za 2479,20 zł dostępny jest wariant z ekranem chronionym wysokiej jakości antyrefleksyjnym szkłem trawionym i pamięcią 512 GB SSD NVMe. Warto jednak się spieszyć. Promocja trwa do 21 września.

W co zagrać? Koniecznie przejrzyjcie urodzinową ofertę na Steam. Do kupienia w niższych cenach znajdziecie m.in. wszystkie tytuły Valve oraz setki gier od najpopularniejszych producentów, które cyklicznie pojawiają się w promocji.

Steam Deck na urodziny Valve. Promocja trwa!

Jednak trwająca właśnie promocja nie jest jedyną możliwością kupienia Steam Deck w niższej cenie. Valve kilka miesięcy temu zdecydowało się na sprzedaż odnowionych urządzeń. Firma podkreśla, że wszystkie odnowione "konsole" spełniają, a nawet przewyższają standardy wydajności stosowane dla nowych urządzeń dostępnych w sprzedaży detalicznej. Mimo że mogą mieć drobne niedoskonałości pod względem wizualnym, to zapewniają niezawodny i wysokiej jakości komfort rozgrywki za niższą cenę.

Pomysł na sprzedaż odnawianych sprzętów to bardzo dobry sposób na danie im drugiego życia niż zwykłe zmarnowanie ich jako elektrośmieci. Wiele firm oferuje tego typu usługi - nawet Apple. W Polsce w nieco niższych cenach kupicie m.in. komputery Mac, iPady oraz akcesoria (w niektórych krajach nawet iPhone'y) z pełną roczną gwarancją Apple. Jak wygląda cennik odświeżanych Steam Decków? W oficjalnym sklepie Valve kupicie następujące modele Steam Decka:

Steam Deck w wersji 64 GB - 1519 zł

- 1519 zł Steam Deck w wersji 256 GB - 1999 zł

- 1999 zł Steam Deck w wersji 512 GB - 2479 zł

Mowa jest więc o całkiem sporych obniżkach cen względem nowych sztuk. Urządzenia po certyfikowanym odnowieniu to te, które zostały zwrócone przez klientów, a następnie dokładnie wyczyszczone i przetestowane z użyciem tego samego procesu co nowe urządzenia. Specyfikacje techniczne i funkcjonalne nie różnią się między odnowionymi a nowymi urządzeniami, ale mogą występować drobne wady wizualne. Warto też pamiętać, że oprócz odnowionego Steam Decka w pudełku znajdziecie tę samą gwarancję co w przypadku nowego egzemplarza, w pełni przetestowaną odnowioną ładowarkę (może mieć drobne wady wizualne), a także futerał i skróconą instrukcję obsługi.