Wielka wyprzedaż z okazji 20-lecia Steam! Największe hity przecenione nawet o 95%!

20. urodziny Steam to świetna okazja do świętowania. Z tej okazji Valve przecenia swoje gry nawet o 95%!

Promocje na Steamie to coś, co tygryski lubią najbardziej. Użytkownicy platformy mogą liczyć na regularne wyprzedaże, przez co ich listy życzeń pękają w szwach. Ale okazja taka jak dziś nie zdarzy się już nigdy więcej. Sklep obchodzi 20 urodziny i świętuje w najlepszy możliwy sposób. Czekają nas wielkie wyprzedaże produktów od Valve, a także wiele darmowych dodatków: naklejek, teł i awatarów!

Obkup się w gry od Valve z okazji 20 rocznicy Steama

Steam przygotował zestaw specjalnych ofert z grami za grosze. Co można kupić taniej?

Poza samymi grami od Valve w fenomenalnych przecenach, obsługa sklepu przygotowała dla nas także kilka innych dodatków — te możemy zgarnąć całkowicie za darmo!

Istnieją spore szanse, że lwią część produkcji już macie w swojej bibliotece i będziecie jedynie uzupełniać braki. Ale jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę ze Steamem, warto rozważyć Valve Complete Back — to zestaw tytułów z których każdy jest co najmniej dobry. A większość bardzo dobrych.