Skromnie, ale wciąż za darmo. Głupio nie skorzystać

Choć Epic Games Store nie jest liderem wśród platform sprzedażowych dla graczy, potrafi się wyróżnić na tle konkurencji przede wszystkim dzięki regularnemu udostępnianiu darmowych gier. Ta strategia stała się charakterystycznym elementem jego tożsamości. W ofercie bezpłatnych tytułów można znaleźć zarówno wysokobudżetowe produkcje znanych deweloperów, jak i dzieła niezależnych twórców, które zyskują dzięki temu szansę na pozyskanie nowej publiczności.

Co tydzień użytkownicy mogą liczyć na kolejną grę – niekiedy jest to jedna pozycja, innym razem kilka. Prawdziwy festiwal rozdawnictwa przypada na okres świąt Bożego Narodzenia, gdy codziennie przez kilkanaście dni pojawia się nowy darmowy tytuł. Choć rok 2025 przekroczył już swoją połowę, dotychczasowa oferta jasno pokazuje, że Epic Games wciąż mocno stawia na przyciąganie graczy atrakcyjnymi tytułami udostępnianymi zupełnie za darmo.

W tym roku mieliśmy już m.in. Dead Island 2 – kolejną część kultowej serii o zombie, a także Happy Game – najnowszą produkcję studia Amanita Design z 2021 roku, będącą przygodówką, w której gracz pomaga głównemu bohaterowi wyjść z koszmarnego snu i odzyskać uśmiech. Wśród innych udostępnionych tytułów znalazły się także Sifu, Gigapocalypse oraz debiutujący Deliver At All Costs. Ci, którzy nie skorzystali z okazji, mogą tego żałować. W zeszłym tygodniu mieliśmy świetne, ale niedocenione DEATHLOOP oraz Ogu i Tajemniczy Las, czyli uroczą przygodówkę z ręcznie rysowanymi postaciami i zwariowanymi zagadkami, które urozmaicają rozgrywkę.

Mieliśmy też Two Point Hospital, które można śmiało nazwać duchowym spadkobiercą Theme Hospital, czy The Operator, w którym wcielamy się w agenta służb specjalnych. Było też Sable, które zabiera graczy w podróż przez piaszczyste pustkowia, czy Backpack Hero i Figment. W zeszłym tygodniu mieliśmy za darmo Figment 2: Creed Valley oraz Sky Racket. Jednak darmowych gier nigdy za wiele i sklep Epic Games udostępnia kolejną – prawdziwą perełkę.

Epic Games rozpieszcza graczy. Tym razem nieco skromnie

Po intensywnych tygodniach pełnych ciekawych i wciągających gier przyszła pora na zwolnienie tempa. Tym bardziej, że w zeszłym tygodniu mieliśmy prawdziwą petardę w postaci darmowej Cywilizacji VI w wersji Platinum. Pakiet ten obejmował grę podstawową, sześć dodatków DLC oraz dwa duże rozszerzenia, co czyni go kompletnym zestawem dla każdego stratega. Była to doskonała okazja, by gracze PC, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tą kultową serią, mogli odkryć, dlaczego Civilization uważana jest za jedną z najważniejszych gier strategicznych w historii. Kto przegapił, wiele traci, ale niewykluczone, że w przyszłości gra ponownie pojawi się do w ramach któregoś z przyszłych festiwali rozdawnictwa.

W tym tygodniu jedna gra i to dość skromna. Legion TD 2 to produkcja studia AutoAttack Games, która zabiera gracza w świat tytułów typu „tower defense”, gdzie czeka na niego 8 unikalnych legionów i ponad 100 wojowników. Gra pozwala oferuje zawrotne 12 milionów unikalnych kombinacji ustawienia jednostek, co z pewnością docenią fani tego typu rozgrywek. Dzięki niektórym jednostkom można zobyć przewagę strategiczną już w początkowej fazie gry – natomiast inne potężnie skalują się w późnej fazie gry.

Niekończące się fale próbują dorwać się do króla. Zbuduj swoją armię spośród 100 unikalnych postaci, z których każda ma swoje unikalne zdolności. Wzmocnij swoje zdolności obronne różnymi aurami i zaklęciami oraz zmień przebieg bitwy dzięki natarciu najemników. Jak wiele fal przeciwników wytrzymają twoje linie obrony przed upadkiem króla? Ograj i pokonaj swoich przeciwników, zanim oni pokonają ciebie.

Legion TD 2 za darmo dostępne jest do 31.07 do godziny 17:00. Po tej godzinie zostaną udostępnione kolejne darmowe gry.