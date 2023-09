The Sims 4 po sezonie, ale wciąż w wakacyjnych klimatach. Nowe kolekcje już jutro!

The Sims 4 nie daje o sobie zapomnieć, mimo, że na horyzoncie mieni się jego następca. W grze stale pojawiają się nowe dodatki i przedmioty, z których mogą korzystać gracze. Co nowego pojawi się w najbliższym czasie?

Rok temu w The Sims 4 doszło do prawdziwej rewolucji. Gra, która zadebiutowała w 2014 r., zmieniła całkowicie model finansowania, przechodząc na tryb free-to-play, w którym każdy - niezależnie od platformy - może zacząć zabawę w tej stale cieszącej się popularnością grze. I to za darmo. Przynajmniej w podstawowej wersji, bo to właśnie dodatki, rozszerzenia, kolekcje i inne przedmioty, z którym mogą korzystać gracze, są płatne i przynoszą EA oraz studiu Maxis duże worki pieniędzy.

A ceny różnią się od tego, co gracze chcą kupić. Dodatki pokroju Ranczo, Razem raźniej, czy Psy i koty kosztują 189 zł każdy. Znacznie tańsze są kolekcje. Są to minizestawy zawartości stworzone z myślą o wzbogaceniu stylu gry o więcej wyborów. Te kosztują zazwyczaj 24,90 zł. I tak też będzie w przypadku nowych kolekcji, które w "sklepie" zadebiutują już jutro - 7 września.

The Sims 4 - Basenowa moda i Współczesny luksus

Kolekcje The Sims 4 Basenowa moda i Współczesny luksus umożliwią graczom wystylizowanie Simów na dzień nad basenem oraz zaprojektowanie luksusowej sypialni, idealnej na odprężające wieczory w komfortowym otoczeniu. Do dyspozycji graczy oddane są m.in. stroje kąpielowe oraz przygotowane z myślą o wodnych aktywnościach akcesoria, uzupełniające basenowy ubiór o stylowe okulary, tęczowe paznokcie, sandały, koła do pływania i nie tylko! Do wyboru do koloru, tym bardziej, że wszystkie elementy można ze sobą mieszać. A wnętrza domów Simów możecie wypełnić po brzegi luksusowymi przedmiotami, takimi jak telewizor udający ozdobę ściany, markowe torebki, rzeźby czy funkcjonalny odtwarzacz płyt.

Kolekcje The Sims 4 Basenowa moda i Współczesny luksus będą dostępne od 7 września 2023 r. na PC za pośrednictwem oficjalnej aplikacji EA, na komputerach Mac przez Origin, Epic Games Store i Steam oraz na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One.