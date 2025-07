Rynek składanych smartfonów po premierze Foldów i Flipów. Co oferuje konkurencja?

Składane smartfony stają się coraz cieńsze, mocniejsze i bardziej praktyczne. Zobacz, jak wygląda rynek po premierze najnowszych modeli Galaxy Z Flip7 i Fold7 i co do powiedzenia w kwestii składaków mają Motorola, Huawei i Honor.

Składane smartfony - jak wygląda rynek po premierze najnowszych Foldów i Flipów

Jeszcze kilka lat temu składany smartfon był raczej ciekawostką – bardziej kosztownym gadżetem dla osób z zasobnym portfelem niż pierwszym wyborem dla typowego użytkownika. Dziś potrafią zaskoczyć nie tylko wyglądem, ale też funkcjonalnością i znacznie lepszym mechanizmem składania, a przy tym ich ceny nie są już tak bardzo z kosmosu. Sprawdźmy, jakie smartfony z tego segmentu można dziś kupić i co oferują współczesne składaki.

Galaxy Z Flip7

Z Flip7 to najnowszy składany smartfon w portfolio Samsunga, który zadebiutował razem z modelem Z Fold7. Jego największym wyróżnikiem jest przeprojektowany ekran zewnętrzny – 4,1 cala od krawędzi do krawędzi. Całość zamknięto w cieńszej i solidniejszej obudowie z ramką Armor Aluminum i zawiasem FlexHinge. Zastosowany aparat 50 MP jest wspierany przez ProVisual Engine i AI Zoom. Do tego dochodzi największa dotąd bateria w serii Flip (4300 mAh), odświeżanie 120 Hz i jasność sięgająca 2600 nitów. Cena urządzenia startuje od ok. 5000 zł.

Galaxy Z Fold7

Samsung zaprezentował nam najcieńszego i najlżejszego Folda w historii (8,9 mm po złożeniu). Mamy tu 8-calowy ekran główny i większy niż wcześniej ekran zewnętrzny, co oznacza, że obsługa w trybie zamkniętym wreszcie zaczyna przypominać zwykłego smartfona. Nowością w tej generacji jest aparat 200 MP znany z serii Ultra, wspierany przez AI i silnik ProVisual. To ukłon w stronę tych, którzy nie tylko konsumują treści, ale też je tworzą – zwłaszcza że duży ekran pozwala montować materiały bezpośrednio na urządzeniu. Fold7 to też maszyna do grania – ze Snapdragonem nowej generacji, ray tracingiem i pamięcią sięgającą 1 TB w najdroższym modelu. Ceny zaczynają się od ok. 8800 zł.

Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy Z Flip7 FE to nowa propozycja z segmentu składanych smartfonów, która może trafić do nieco szerszego grona odbiorców. Choć nadal mamy do czynienia z telefonem z wyższej półki, FE (Fan Edition) sugeruje lekkie złagodzenie cenowej bariery wejścia. Za urządzenie zapłacimy ok. 4500 zł. Flip7 SE zachowuje charakterystyczną konstrukcję typu "clamshell", łącząc pełnowymiarowy ekran po rozłożeniu z wyjątkowo kompaktową formą po złożeniu – w sam raz do kieszeni czy małej torebki. Na pokładzie znajdziemy m.in. 50-megapikselowy aparat główny z silnikiem ProVisual i funkcją Dual Preview, która pozwala osobie fotografowanej zobaczyć się na ekranie zewnętrznym. Tryb Flex, Now Bar z szybkim dostępem do funkcji oraz integracja z Gemini Live pokazują, że to nie tylko kwestia stylu, ale też całkiem przemyślanej użyteczności na co dzień. Flip7 FE może nie robi rewolucji, ale sprawia, że składane smartfony stają się ciut bardziej dostępne, choć konkurencja wciaż oferuje składaki w nieco lepszych cenach.

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra to składak za którego zapłacimy ok. 3000 zł. Moto AI wspiera użytkownika w fotografii, personalizacji interfejsu i tworzeniu grafik. Mamy tu Snapdragona 8s Gen 3, ekran zewnętrzny 4,0” o jasności 2400 nitów i odświeżaniu do 165 Hz, do tego pOLED 6,9” po otwarciu i baterię 4000 mAh z szybkim oraz bezprzewodowym ładowaniem. Telefon oferuje 512 GB pamięci, głośniki stereo z Dolby Atmos i system 2 aparatów (główny 50 MP z OIS i selfie 32 MP). Do tego dochodzi sporo sprytnych detali, jak gesty sterowania czy ładowanie zwrotne.

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra to model, któremu pod względem ceny bliżej do Samsunga Z Flip7. Ekran zewnętrzny o przekątnej 4 cali to nie tylko podgląd notyfikacji – możesz korzystać z widgetów moto AI i personalizować niemal każdy element interfejsu. W środku kryje się 7-calowy ekran AMOLED Super HD z certyfikatem Pantone i odświeżaniem 165 Hz, wspierany przez procesor Snapdragon 8 Elite i aż 16 GB RAM-u. System trzech aparatów 50 MP wspiera Dolby Vision i AI. Do tego bateria 4700 mAh z ładowaniem 68 W, przestrzenny dźwięk Dolby Atmos i obsługa Google Gemini.

HUAWEI Mate X6

Mate X6 to odpowiedź HUAWEI na rosnące ambicje rynku składanych smartfonów – i trzeba przyznać, że Chińczycy nie poszli na skróty. Urządzenie wyróżnia się rozkładanym ekranem X-True o przekątnej niemal 8 cali i rozdzielczości 2440 x 2240 px, dopełnianym przez ekran zewnętrzny 6,45 cala. Całość działa płynnie dzięki adaptacyjnej częstotliwości odświeżania do 120 Hz, a składana konstrukcja jest oparta na stalowym zawiasie. Zestaw aparatów opiera się na sensorze głównym 50 MP z fizyczną przysłoną F1.4–F4.0, wspieranym przez zoom optyczny 4X i teleobiektyw makro 48 MP. Na uwagę zasługuje też unikalny system chłodzenia oraz bateria 5110 mAh z szybkim ładowaniem 66 W. Trzeba jednak pamiętać, że Huawei Mate X6 działa bez usług Google.

HONOR Magic V3

HONOR Magic V3 po złożeniu ma zaledwie 9,2 mm grubości i waży 226 g, a mimo to mieści w sobie baterię 5150 mAh, procesor Snapdragona 8 Gen 3 oraz przyzwoite aparaty. Oba ekrany – zewnętrzny 6,43” i wewnętrzny 7,92” – oferują technologię LTPO z odświeżaniem 120 Hz i jasność do 5000 nitów. Jeśli chodzi o zdjęcia i filmy mamy tu aparat główny 50 MP z przysłoną f/1.6, ultraszeroki 40 MP i teleobiektyw 3,5X. Do tego obudowa z włókna lotniczego, zawias o wytrzymałości 2100 MPa i pełny pakiet funkcji smart: NFC, dual SIM, nawigacja satelitarna i ochrona prywatności AI.