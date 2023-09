Jak mocny jest nowy iPhone? Zagramy na nim w najnowsze gry rodem z konsol!

Świat gamingu i technologii mobilnych jeszcze nigdy nie były sobie tak bliskie. Owszem, można było uruchomić gry z konsoli czy komputera na smartfonie, jednak z wykorzystaniem chmury. To właśnie się zmienia. Nowy iPhone 15 Pro pozwoli na natywne uruchomienie nawet najbardziej wymagających tytułów.

Tegoroczna, jesienna prezentacja nowych urządzeń Apple raczej nie należała do ekscytujących. Owszem, poznaliśmy nowe wersje zegarków Apple Watch i smartfonów iPhone, jednak nie dowiedzieliśmy się niczego szczególnie interesującego. Praktycznie wszystkie ogłoszone zmiany były już bowiem przedmiotem przecieków.

Z jednym małym wyjątkiem. Nowy smartfon iPhone 15 Pro ma dysponować bardzo wydajnym układem SoC. Co potrafi Apple A17 Pro? Zapowiedź mówi wprost: bardzo wiele! Więcej, niż mogliśmy się spodziewać. Granie w najbardziej wymagające gry rodem z konsoli... na smartfonie? I to bez wspomagania się chmurą? Od teraz ma to być możliwe.

Assassin's Creed Mirage i gry z serii Resident Evil na iPhone 15 Pro

Gry z serii Assassin's Creed słyną z tego, że potrafią wycisnąć z układu graficznego siódme poty. Co istotne mówimy tu o karcie graficznej komputera czy układzie zapewniającym moc konsoli. Jakim cudem z takimi grami może poradzić sobie... smatfon? Przekonamy się już wkrótce.

Podczas prezentacji iPhone'a 15 Pro dowiedzieliśmy się, że będziemy mogli zagrać na nim w Assassin's Creed Mirage, czyli najnowszą odsłonę jednej z najpopularniejszej serii Ubisoftu. Co istotne, to wcale niejedyny głośny tytuł, jaki trafi na iPhone'a.

Obok najnowszego Asasyna na smartfony Apple zostaną wydane również takie gry, jak Resident Evil Village i remake Resident Evil 4.

Nowy kierunek w rozwoju gier komputerowych?

Dzisiejsza premiera Apple może oznaczać nową epokę w grach komputerowych. Do tej pory pełnoprawne tytuły ukazywały się bowiem wyłącznie na komputerach stacjonarnych czy konsolach takich jak PlayStation i Xbox. Jeśli dołączą do nich smartfony, będzie to ogromna rewolucja.

Jak duża? Jeśli w ślad za Assassin's Creed Mirage i Resident Evil Village pojawią się nowe gry, a z biegiem czasu stanie się to standardem, takie urządzenia jak konsole mobilne (w tym Nintendo Switch) czy Steam Deck albo ASUS ROG Ally, mogą stracić sens istnienia.

Czy tak będzie w istocie? Pozostaje nam jedynie czekać i obserwować sytuację.