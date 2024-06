Jet Set Radio powraca!

Jet Set Radio to seria gier stworzona przez Segę. Pierwsza gra z serii, wydana w 2000 roku na konsolę Sega Dreamcast, wyróżniała się unikalnym stylem graficznym wykorzystującym cel-shading, który nadawał grze wygląd przypominający animację. W produkcji z Kraju Kwitnącej Wiśni wcielamy się w członków ulicznego gangu rolkarzy, którzy rywalizują z innymi gangami o kontrolę nad różnymi dzielnicami miasta poprzez malowanie graffiti, unikanie policji i wykonywanie akrobatycznych trików na rolkach. Seria wyróżnia się głównie swoim innowacyjnym podejściem do grafiki, dynamicznym soundtrackiem i wyjątkowym klimatem, inspirowanym kulturą miejską i hip-hopową.

SEGA podczas The Game Awards w 2023 roku zapowiedziała mnóstwo kontynuacji swoich kultowych serii. Była mowa o takich produkcjach jak Shinobi, Crazy Taxi, Golden Axe, Streets of Rage czy właśnie Jet Set Radio. Wygląda na to, że wreszcie coś zaczyna się w tym temacie dziać!

Wyciekły pierwsze materiały z remake’u Jet Set Radio

Dziś wyciekł krótki materiał wideo, który pokazuje wczesną wersję remake’u Jet Set Radio. Widać, że całość nie jest jeszcze doszlifowana i gotowa do wydania, lecz mimo wszystko już teraz wygląda naprawdę zachęcająco — sami zresztą zobaczcie, jak się to prezentuje, w materiale poniżej.

Do tego mówi się, że przygotowywane są dwie gry z serii Jet Set Radio. Poza wspomnianym pełnym odświeżeniem pierwszej części, SEGA miała wziąć na tapet także ponowne opracowanie gry-usługi, która miałaby być dostępna całkowicie za darmo. Jeśli kochacie tę klasyczną serię, to jednak musicie uzbroić się w cierpliwość — według najnowszych informacji, obie te produkcje mają być gotowe dopiero w 2026 roku.

Źródło: Alex / YouTube

Grafika wyróżniająca: Steam