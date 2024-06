Palworld to jedno z największych zaskoczeń tego roku

Palworld to gra przygodowa stworzona przez japońskie studio Pocket Pair, które łączy elementy z różnych gatunków, takich jak survival, crafting, sandbox, oraz RPG, w unikalnym świecie pełnym magicznych stworzeń zwanych Pal — i zaledwie jedno krótkie spojrzenie wystarczy, żeby zauważyć ogromne podobieństwo do Pokemonów, co nie jest przypadkowe. Gracze mogą łapać, trenować i przyjaźnić się z Palami, które pomogą im w różnych zadaniach, takich jak budowa schronienia, walka z przeciwnikami, a nawet produkcja towarów w fabrykach.

Palworld charakteryzuje się kolorową i żywą oprawą graficzną oraz otwartym światem, który zachęca do eksploracji i interakcji z różnorodnymi ekosystemami. Gra dostępna na PC i konsolach Xbox, jak informował Piotr Kurek, w zaledwie dwa tygodnie od premiery, przyciągnęła przed ekrany telewizorów, monitorów i innych ekranów 19 mln graczy, z czego 7 mln gra na konsolach Xbox (także w ramach abonamentu Xbox Game Pass), a 12 mln to gracze Steam. Był dzień, kiedy na PC w Palworld grało ponad 2,1 mln osób.

Pokemony z pukawkami rozbiły bank

Palworld to wielki sukces i chociaż nie brakowało kontrowersji związanych z Pokemonami — niektórzy gracze bezpośrednio mówili, że propozycja od Pocket Pair to „bezczelna podróbka Pokemonów” — to jest to wielki sukces, a wyniki mówią same za siebie. Oczywiście z czasem sporo osób zdecydowało się na porzucenie zabawy i cały „boom” popularności minął, ale nadal nie można Palworld nazwać grą zapomnianą. Co by jej pomogło jednak ponownie wrócić na sam szczyt? Pojawienie się gry na nowej platformie — i chociaż ta gra na Nintendo Switch wydaje się mało prawdopodobna, tak jestem niemal pewien, że na PlayStation 5 mogłaby liczyć na spory sukces.

Palworld na PlayStation? To może się wydarzyć!

Bucky, menedżer społeczności Palworld, opublikował tajemniczy, ale mimo wszystko dość klarowny post na X (dawniej Twitter) odnoszący się do gry. We wpisie opublikował tytuł gry między serduszkami w kolorach czarnym, zielonym i białym (czarny i biały sugeruje PC, zielony — Xboksa). Niżej napisał „Chcę dodać więcej serc, ale nie jestem pewien, jaki kolor będzie pasował... hmm... co powiesz na…” i dorzucił do tego zestawu niebieskie serca. Niżej dodał opis „Myślę, że wygląda dobrze!” i emoji oczu, które generalnie oznacza teasowanie nowych rzeczy.

Nie trzeba chyba wyjaśniać, że niebieskie serca symbolizują PlayStation. Jest więc spora szansa na to, że gracze z niebieskiego obozu wkrótce będą mogli sprawdzić Pokemony z pukawkami na swojej konsoli. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że japoński deweloper się nie zatrzymuje — na początku tego miesiąca, podczas Summer Game Fest, Pocket Pair zaprezentowało najnowsze rozszerzenie do gry Palworld — aktualizację Sakurajima. Wprowadzi ona całkowicie nową wyspę do eksploracji oraz kilku nowych towarzyszy. Aktualizacja będzie dostępna od przyszłego tygodnia, dokładnie od 27 czerwca.

Źródło: Bucky | Palworld / X (dawniej Twitter)

Grafika wyróżniająca: Pocket Pair