Scout to stosunkowo świeży nabytek VW

Volkswagen przejął markę Scout poprzez fuzję swojej firmy Traton z Navistarem w 2020 roku, której część niemiecki gigant kupił jeszcze cztery lata wcześniej. W maju pojawiła się informacja, że VW jest gotowe zainwestować nawet miliard dolarów w nową markę, jaką właśnie jest Scout - niemiecka firma tym samym wyznaczyła sobie cele sprzedażowe w postaci 250 tysięcy (ćwierć miliona!) elektrycznych samochodów terenowych pod tą nazwą rocznie, począwszy od 2026 roku.

Nazwa elektrycznych terenówek ma nawiązywać do samochodu International Harvester Scout, który był produkowany od 1961 do 1980 roku przez firmę International Harvester. Scout w dawnych latach stworzył terenowego SUV-a, który również miał konkurować z Jeepem. Teraz odradza się jako firma, która może rozwijać się niezależnie od VW, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby od samego początku szła łeb w łeb z elektrycznymi SUV-ami i ciężarówkami, które są niesamowicie popularne i lukratywne w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: Dutchtower / Wikipedia

Scout ma podbić 2026 rok. Czego możemy się spodziewać po nowej marce Volkswagena?

Volkswagen ustawił sobie poprzeczkę dość wysoko - ćwierć miliona sprzedanych samochodów w ciągu roku pod nowym szyldem nie należy do najprostszych zadań, chociaż nie ma cienia wątpliwości, że akurat VW z takim zagadnieniem jest w stanie sobie poradzić.

W 2026 roku Scout ma wprowadzić dwa elektryczne modele. Pierwszy z nich jest standardowym samochodem terenowym, będącym również ewidentną odpowiedzią na Jeepa czy Forda Bronco. Drugą propozycją będzie za to pickup, który domyślnie będzie uderzał w Riviana i Cybertrucka Tesli. Chociaż konkurencja jest spora, Volkswagenowi nie brakuje optymizmu - niemiecki producent zakłada, że do końca 2030 roku będzie do niego należeć aż 10 procent całego rynku samochodów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych, kiedy obecnie może pochwalić się wynikiem na poziomie 5 procent. VW chce zatem podwoić swoje udziały w amerykańskim rynku EV, co bez dwóch zdań robi wrażenie.

Źródło: TechCrunch

Scout z nowym dyrektorem generalnym. Wszystko zmierza w dobrą stronę

Volkswagen oficjalnie mianował Scotta Keogha dyrektorem generalnym Scouta. Nową poboczną marką VW Group od teraz będzie zatem zarządzał były prezes Volkswagen Group of America. Po takiej zmianie, zarząd firmy w Chattanooga w stanie Tennessee postanowił przekazać wszystkie obowiązki w ręce Pablo Di Si, który kieruje działalnością VW w Ameryce Południowej.

Jak donosi Axios, Keogh bardzo naciskał na Volkswagena, aby zdecydowali się na nową linię elektrycznych terenówek - po obejrzeniu odrestaurowanego zabytkowego Scouta, były prezes Volkswagen Group of America nie mógł wyjść z podziwu. Dyrektor generalny Volkswagen Group, Herbert Diess, w wywiadzie dla Axios przyznał:

Nadszedł czas, aby bardziej skoncentrować się na rynku amerykańskim i amerykańskich klientach, a jednym z elementów układanki z pewnością jest Scout.

Źródło: Volkswagen

Volkswagen mocno skupia się na samochodach elektrycznych

VW stale rozwija się pod względem EV. Nie powinno to jednak być szczególnym zaskoczeniem - liczba samochodów elektrycznych stale rośnie i ta tendencja się nie zmieni - jak niedawno informował Kamil Pieczonka, w samej Polsce w pierwszym półroczu 2022 roku zarejestrowano 12 207 sztuk samochodów z napędem bateryjnym lub hybryd typu plug-in, co oznacza wzrost o 45% w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku. W sumie po naszym kraju jeździ już blisko 49 tys. zelektryfikowanych samochodów osobowych oraz 2 tys. elektrycznych samochodów dostawczych - a w innych państwach te wyniki są nawet jeszcze lepsze. Należy również pamiętać, że Parlament Europejski podjął decyzję o redukcji emisji CO2 przez nowe samochody o 100% do 2035 roku, co oznacza, że od 2035 nie będą sprzedawane żadne auta spalinowe. Niewykluczone, że taki nacisk na elektryki ze strony VW ma również związek z aferą Dieselgate.

Źródło: Axios

Obrazek wyróżniający: Volkswagen