Ford szykuje 3 nowe auta elektryczne, same crossovery na platformie VW

Ford szykuje się na elektryczną rewolucję w Europie i zapowiada 8 nowych modeli samochodów elektrycznych. 3 z nich to samochody osobowe, wszystkie będą crossoverami co może źle wróżyć przyszłości bardziej tradycyjnych modeli.

Ford dzieli się na dwie firmy

Ford zamierza mocniej zainwestować w rozwój elektromobilności, szczególnie w Europie. W tym celu firma ma podzielić się na dwie spółki - Ford Blue odpowiedzialny będzie za samochody spalinowe, a Ford Model E za modele elektryczne. W ramach nowej strategii do 2024 roku na europejski rynek trafi 8 nowych modeli samochodów na prąd i co ciekawe wiele z nich będzie bazowało na platformie Volkswagena - MEB. Tej samej, na której powstają modele ID. W pierwszej kolejności na rynek trafi elektryczna Puma, czyli crossover, który podbił serca Europejczyków. Podobnie jak wersja spalinowa, elektryczny model będzie powstawał w fabryce w Rumuni, gdzie zastąpi wycofany z oferty model EcoSport.

W 2023 roku na rynek trafią jeszcze dwa kolejne modele czyli średniej wielkości oraz sportowy crossover, cokolwiek to znaczy. Oba te modele skorzystają z technologii Volkswagena, można więc oczekiwać, że będą oferowały w podstawowej wersji napęd na tył oraz silnik o mocy 204 KM, ale na szczegóły trzeba jeszcze poczekać. Ford póki co zdradził tylko wygląd świateł do jazdy dziennej i fakt, że nowe modele będą w stanie przejechać nawet 500 km na jednym ładowaniu. Ich produkcja będzie odbywać się w Niemczech, w zakładach w Kolonii gdzie Ford zamierza zainwestować w najbliższym czasie ponad 2 mld euro. Na rynku nadal dostępny będzie też oczywiście Mustang Mach-E. Strategia amerykańskiej firmy przewiduje, że do 2026 roku na rynek w Europie trafi ponad 600 000 elektrycznych samochodów. Pomoże w tym fabryka baterii, która powstanie w Turcji w kooperacji z koreańską firmą SK Innovation.

Pozostałe 5 modeli elektrycznych Fordów to samochody użytkowe. Doczekamy się zatem nowych wersji Transita oraz Turneo (Curier i Custom) oraz większego dostawczaka pod nazwą E-Transit. Na mniejsze samochody będziemy musieli poczekać jednak nieco dłużej, ale wygląda na to, że one również powstaną na platformie MEB. E-Transit ma za to zadebiutować jeszcze w tym roku. Plan Forda przewiduje, że w 2030 roku za połowę całej globalnej sprzedaży firmy będą odpowiadały auta elektryczne, a od 2035 roku samochody spalinowe mają całkiem zniknąć z oferty.

źródło: The Verge