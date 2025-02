Volkswagen naśladuje Chińczyków. Tylko czy nie jest już za późno?

W dobie rosnącej konkurencji z Chin czy USA, niemieckie koncerny motoryzacyjne mierzą się z ogromnymi problemami. Z jednej strony powinny sprzedawać coraz więcej aut elektrycznych, aby spełnić surowe wymagania Unii Europejskiej, a z drugiej ich oferta elektryków jest delikatnie mówiąc przeciętna. Pojazdy pokroju VW ID.3 raczej nie należą do czołówki swojego segmentu, a do tego są wyraźnie droższe niż konkurenci ze wschodu. Nic więc dziwnego, że konieczne jest zamykanie fabryk i ograniczanie produkcji. Tylko na dłuższą metę taka polityka może doprowadzić do zapaści dużej gałęzi europejskiego przemysłu. Pora zatem coś zmienić w strategii.

Francuzi już zauważyli, Niemcy odrabiają lekcje

Od pewnego czasu da się zaobserwować zwiększone zainteresowanie tanimi i niewielkimi autami elektrycznymi. Pierwsi tym tropem podążyli Francuzi z takimi modelami jak nowy Citroen C3 czy Renault 5. Volkswagen też miał taki pomysł, ale Niemcy chcieli skopiować plan Tesli, czyli najpierw zaoferować droższe pojazdy, a dopiero później zejść do niższych segmentów. Problem w tym, że Tesla sprzedawała auta elektryczne w całkiem innych czasach, kiedy konkurencja praktycznie nie istniała. Niemiecki gigant ten okres przespał. W zapowiedziach mamy co prawda koncept ID2.all, który ma przerodzić się w masowy produkt za 25 tys. euro, ale jego premiera planowana jest dopiero na przyszły rok.

Teraz okazuje się jednak, że to wcale nie będzie najtańszy i najmniejszy elektryk w ofercie marki. Volkswagen zaprezentował na Instagramie właśnie pierwsze zdjęcie całkiem nowego pojazdu, którego nazwa nie została jeszcze ujawniona. Koncept ma zostać pokazany oficjalnie już za miesiąc, w marcu i będzie prawdopodobnie nosił miano ID.1. Będzie to duchowy następca takich maluchów jak Volkswagen Lupo czy Up. Ten ostatni był zresztą przez kilka lat dostępny w wersji elektrycznej, ale zniknął z oferty na krótko przed debiutem ID.3. Według najnowszych informacji ID.1 ma konkurować z najtańszymi samochodami na rynku i kosztować około 20 tys. euro. Niestety jego premiera planowana jest dopiero na 2027 rok.

Co więcej wiele wskazuje na to, że będzie on bazował na platformie MEB, z której korzysta obecna generacja modeli ID. Trudno zatem oczekiwać jakiejś rewolucji. Nie wiadomo też czy obiecana cena utrzyma się za 2 lata. ID.3 też miał być początkowo znacznie tańszy. Wreszcie w tym roku mamy też zobaczyć tańszy model od Tesli, który może podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej. Sytuacja Volkswagena nie jest zatem godna pozazdroszczenia i wygląda na to, że niemiecki koncern ponownie przychodzi na "imprezę" mocno spóźniony i ze słabą ofertą.