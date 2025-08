Microsoft odkrywa karty. To dlatego masz problemy z Windowsem

Microsoft udostępnił nowy artykuł pomocy technicznej, który ma ułatwić użytkownikom zrozumienie, dlaczego ich urządzenia nie kwalifikują się do aktualizacji do Windows 11. Poradnik odnosi się przede wszystkim do sytuacji, w których system blokuje przejście z Windows 10 do nowszej wersji. Firma tłumaczy, że powodem mogą być niezgodne sterowniki, sprzęt, aplikacje lub funkcje systemu.

Microsoft zdradza, co może być przyczyną problemów

Microsoft informuje, że wspomniany komunikat może pojawić się, gdy urządzenie nie spełnia wymagań kompatybilności dla danej wersji Windows. Najczęściej dotyczy to prób aktualizacji do wersji 24H2, która – mimo że zapowiedziana niemal rok temu – wciąż nie jest dostępna dla części użytkowników ze względu na istniejące blokady zgodności.

Komunikat „Co wymaga uwagi” nie tylko informuje o problemie, ale całkowicie uniemożliwia kontynuację procesu aktualizacji. To działanie zabezpieczające, które ma zapobiec niestabilności systemu po instalacji niekompatybilnych komponentów.

Microsoft przyznał również, że omawiany komunikat może być częścią aktualizacji KB5001716 – automatycznie instalowanej poprawki, która jest regularnie wgrywana na komputery z systemem Windows. Najnowsza wersja tej aktualizacji, opublikowana pod koniec czerwca, różni się od poprzednich tym, że nie próbuje już automatycznie wymuszać instalacji nowszych funkcji systemowych. Zamiast tego skupia się na identyfikacji i komunikowaniu potencjalnych problemów ze zgodnością.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Microsoft, blokada aktualizacji może wynikać z czterech głównych kategorii niezgodności:

Sterowniki – nieaktualne lub niekompatybilne z nową wersją systemu.

Sprzęt – starsze komponenty, które nie spełniają wymogów Windows 11.

Aplikacje – oprogramowanie, które może powodować konflikty po aktualizacji.

Funkcje Windows – elementy systemowe, które nie współpracują z nowym wydaniem.

W wielu przypadkach rozwiązanie problemu może wymagać zaktualizowania sterowników, odinstalowania określonych aplikacji lub nawet wymiany części sprzętu.

