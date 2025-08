Lidl z gratką dla majsterkowiczów. Elektronarzędzia i akumulatory za grosze

Sieć Lidl po raz kolejny wychodzi naprzeciw majsterkowiczom – zarówno amatorom, jak i profesjonalistom. Od soboty, 9 sierpnia 2025 roku, w sklepach stacjonarnych oraz na stronie lidl.pl dostępna będzie szeroka gama elektronarzędzi i akcesoriów warsztatowych marki Parkside. W promocyjnych cenach znajdziemy m.in. opalarkę, wiertarkowkrętarkę, młotowiertarkę udarową, a także akumulator litowo-jonowy i praktyczne spodnie robocze.

Reklama

Lidl wyprzedaje przydatne elektronarzędzia

Wśród najtańszych i zarazem najbardziej praktycznych propozycji znajduje się opalarka Parkside o mocy 2000 W, dostępna w cenie 49,99 zł. Narzędzie oferuje dwustopniową regulację temperatury (350°C i 550°C) oraz wydajność przepływu powietrza do 500 l/min. W zestawie znajdują się trzy wymienne dysze: redukcyjna, łopatkowa i powierzchniowa, co sprawia, że urządzenie nadaje się m.in. do usuwania farb, zgrzewania tworzyw czy suszenia powierzchni.

Dla osób szukających bardziej uniwersalnego narzędzia, Lidl przygotował wiertarkowkrętarkę Parkside z akumulatorem 20 V (2 Ah) oraz ładowarką. Cena zestawu została obniżona o 50 zł i wynosi teraz 149 zł. Narzędzie dysponuje maksymalnym momentem obrotowym 35 Nm i oferuje dwa poziomy prędkości obrotowej.

Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowano młotowiertarkę udarową o mocy 1550 W w zestawie z walizką i trzema rodzajami wierteł. Narzędzie przeznaczone jest do wiercenia i kucia w betonie, metalu oraz drewnie, oferując siłę udaru 5 J i możliwość pracy z systemem SDS-Plus. Cena promocyjna wynosi 249 zł, czyli o 50 zł mniej niż dotychczas.

W ofercie znalazł się również zapasowy akumulator litowo-jonowy Parkside o pojemności 4 Ah. Produkt posiada trzystopniowy wskaźnik stanu naładowania i jest kompatybilny z elektronarzędziami z serii X 20 V Team. Cena wynosi 129 zł, a produkt dostępny jest zarówno stacjonarnie, jak i online.

Grafika: depositphotos.com