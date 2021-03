Volkswagen Golf Variant

Jak już wcześniej wspomniałem, Golf Variant jest nieco dłuższy od wersji hatchback. Wydłużony jest też rozstaw osi – o 5 cm – co przekłada się na niemal 4 cm więcej przestrzeni na nogi pasażerów siedzących z tyłu. Rzeczywiście tę zmianę czuć, bo siadając w systemie „sam za sobą” – mam 1,84 m wzrostu – przed kolanami miałem blisko 10 cm wolnej przestrzeni. Testowy egzemplarz miał przeszklenie dachu, co ograniczało ilość miejsca nad głową, ale siedząc z tyłu wciąż pozostawało ok 5 cm luzu do „sufitu”. Na ilość miejsca zdecydowanie więc narzekać nie można. Niektóre auta segmentu D oferują go mniej.