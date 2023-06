Netflix sporo zyskuje na blokadzie dzielenia kont

Po testach blokady dzielenia kont, Netflix pod koniec maja wprowadził ją praktycznie na wszystkich swoich najważniejszych rynkach, w tym USA oraz w Polsce. W sieci zawrzało, a na Twitterze karierę robił hashtag #cancelNetflix, ale wygląda na to, że jak zwykle narzeka tylko mała grupka osób, a większość nadal chce mieć dostęp do produkcji serwisu VOD. Na to przynajmniej wskazują pierwsze dane zebrane przez firmę analityczną Antenna, według której od dnia wprowadzenia blokady - 23 maja, przez kolejne 4 dni Netflix zyskiwał ponad 100 tys. subskrybentów dziennie. W sumie w ciągu pierwszych 6 dni od wprowadzenia blokady, w samych tylko Stanach Zjednoczonych, średnio dziennie przybywało 73 tys. kont, dwukrotnie więcej niż dzienna średnia za ostatnie 60 dni przed blokadą.

Antenna informuje również, że w tym samym czasie znacząco wzrosła też liczba anulowanych subskrypcji, ale bilans i tak jest dodatni dla Netfliksa. Liczba nowych abonentów była średnio o 25% wyższa niż tych odchodzących. W rezultacie gigant VOD powinien zanotować wyraźnie wzrosty w bieżącym kwartale, ale o tym dowiemy się dopiero na przełomie lipca i sierpnia. Nie wiadomo też, czy sytuacja na innych rynkach była podobna, czy jednak nieco inna niż w USA, gdzie koszt dostępu do serwisu w stosunku do przeciętnych zarobków jest jednak stosunkowo niski. Zakładam jednak, że zachowanie użytkowników mogło być podobne, skoro Netflix po testach w Hiszpanii i Kanadzie, zdecydował się na poszerzenie blokady dzielenia kont o kolejne kraje.

Warto też zauważyć, że dynamika nowych subskrypcji była w ostatnich dniach maja najwyższa w historii. Antenna szacuje te wartości już od ponad 4 lat i do tej pory największy wzrost widoczny był w pierwszych dniach pandemii, gdy wprowadzono zakaz wychodzenia z domów. Wtedy przybywało po 80 tys. kont dziennie. Teraz rekord oszacowany został na 102 tys. nowych subskrypcji. To musi robić wrażenie i wskazuje na to, że Netflix całkiem skutecznie związał ze sobą swoich widzów, których pewnie w tym kwartale znacząco przybędzie w raporcie finansowym.

Netflix tak naprawdę blokadę kont wprowadza stopniowo. Obecnie wielu użytkownikom w Polsce pojawia się już stosowny komunikat, ale stosunkowo łatwo można go ominąć wpisując kod wysłany na maila. Jednocześnie jesteśmy informowani, że aby usługa dalej była aktywna, dane urządzenie musi zalogować się w domowej sieci przynajmniej raz na 30 dni. Można zatem założyć, że za miesiąc możliwość oglądania po wpisaniu kodu przestanie działać i wtedy trzeba będzie zdecydować co dalej. Ciekawy jestem co wtedy zamierzacie zrobić i przy okazji ocenić jak może to wyglądać w Polsce. Zachęcam do wypełnienia ankiety, którą podsumujemy sobie za kilka dni.

