Współdzielenie kont na Netflix już bez tajemnic. Przygotujcie się na dodatkowe opłaty

Miało nadejść i wreszcie jest. Co trzeba wiedzieć o współdzieleniu konta na Netflix?

Od wielu miesięcy mówi się o zmianach dotyczących współdzielenia konta na Netflix. Platforma streamingowa postanowiła dzisiaj odkryć karty i oficjalnie ogłosić, jak będzie to wyglądać w Polsce. Cóż, zgodnie z oczekiwaniami — użytkownicy raczej nie będą najszczęśliwsi.

Źródło: Depositphotos

Jak możemy przeczytać w ogłoszeniu, konto Netflix jest przeznaczone do użytku w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Wszystkie mieszkające w tym gospodarstwie domowym osoby mogą korzystać z serwisu Netflix bez względu na miejsce pobytu — w domu, poza domem czy na urlopie — i skorzystać z nowych funkcji, takich jak „Przenieś profil” oraz „Zarządzaj dostępem i urządzeniami”. Jeśli współdzielicie konto jedynie z osobami, z którymi mieszkacie — nic się dla Was nie zmieni. Jest jednak gorsza informacja.

Współdzielenie konta Netflix z przyjaciółmi to już kiepski pomysł… no, chyba, że z nimi mieszkasz

Jeśli chcemy jednak dzielić konto Netflix z kimś, z kim nie mieszkamy pod jednym dachem (co raczej jest najczęstszym scenariuszem), to według platformy mamy kilka opcji. Pierwszą z nich jest przeniesienie profilu do opłacanego przez siebie abonamentu, aby nie utracić postępów w oglądanych serialach czy wpisać w „Moja lista”. Marne pocieszenie.

Źródło: Depositphotos

Drugą opcją jest dodanie dodatkowego konta. Za to jednak zostanie naliczona miesięcznie dodatkowa opłata w wysokości 9,99 zł, co już wywołało gigantycznie niezadowolenie wśród abonentów. Jeśli więc dzielicie konto z czterema znajomymi, z którymi nie mieszkacie, do Waszej miesięcznej opłaty (a w takiej sytuacji raczej macie plan Premium za 60 zł miesięcznie) zostanie doliczone 40 zł. Trochę dużo, nieprawdaż?

Źródło: Netflix